El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
La tasa vial reaviva el reclamo por caminos rurales y suma protestas
Eutanasia: el derecho a decidir el final y un debate con antecedente platense
La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
Ocurrencias: los uruguayos vuelven a la carga para poder quedarse con Gardel
Acuerdo UE-Mercosur: la trama para lograr el aval del Congreso
Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”
Crisis en varias comunas: sueldos desdoblados y ajuste a funcionarios
“AFA-gate”: citan a Tofoni como testigo para que aporte pruebas
¿Accidente o negligencia?: un grave episodio expone a la Bonaerense
Reforma laboral: el Gobierno intentará avanzar con un tema clave
Siguen los pagos de deuda con un vencimiento de $19,3 billones
Por la inseguridad, un municipio convoca a militares retirados
Saracco, otro amigo de Toviggino que manejó el dinero de la AFA afuera
Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El disparo que casi le cuesta la vida a un agente de La Plata vuelve a poner bajo la lupa una problemática de fondo en la Policía de la Provincia: la distancia entre la capacitación formal y el manejo real de las armas
RUDY CASTILLO
La gravedad del episodio ocurrido en una dependencia de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de Pilar, donde un joven oficial de La Plata recibió un disparo de su propio compañero y hoy pelea por su vida, volvió a encender una alarma que dentro de la Policía Bonaerense lleva tiempo sonando en voz baja: la formación y el reentrenamiento en el manejo de armas.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Helicópteros platenses le dan pelea al fuego voraz en el Sur
LE PUEDE INTERESAR
Persecución de película, vuelco y cuatro detenidos
El caso de Lucas Ezequiel Montenegro, de 22 años, herido por un disparo dentro de la base cuando el personal se preparaba para salir a servicio, es investigado por la Justicia bajo la hipótesis de un hecho accidental. Sin embargo, más allá de la calificación judicial que adopte el expediente, el episodio reabre un debate profundo y estructural sobre con qué nivel de capacitación real salen los efectivos a la calle y qué controles existen puertas adentro de la fuerza.
Fuentes policiales consultadas coinciden en un punto central: los disparos “accidentales” con armas reglamentarias modernas no son hechos espontáneos, sino que, en la gran mayoría de los casos, están asociados a errores humanos vinculados al manejo del arma. “Para que un arma se dispare tiene que haberse quebrado alguna regla básica de seguridad”, dijo una fuente con experiencia en instrucción.
La diferencia entre “uso” y “manejo” del arma aparece como una de las principales falencias. Según fuentes internas, en la formación inicial se enseñan nociones elementales: cómo portar el arma, cómo efectuar disparos en condiciones controladas y cómo cumplir con los protocolos mínimos. Pero el entrenamiento práctico y continuo, clave para incorporar hábitos seguros, resulta escaso.
Esa visión es compartida por Roxana Sivori, profesora e instructora de tiro categoría A, habilitada por el Registro Nacional de Armas, quien desde hace años capacita de manera independiente a efectivos tanto de la Policía Bonaerense como de la Policía de la Ciudad. “En líneas generales, los policías de la Provincia no salen cien por ciento preparados. Tienen un uso básico del arma, pero no manejo”, dijo. “Las reglas son claras: nunca apuntar a alguien a quien no se quiere neutralizar y nunca poner el dedo en el disparador hasta estar seguro de disparar. Si esas reglas se cumplen, los hechos graves no ocurren”, agregó.
Desde el interior de la fuerza, efectivos en actividad describen un esquema de reentrenamiento que, si bien fue ampliado en los papeles, no se traduce en mayor calidad. La normativa vigente establece prácticas de tiro anuales y módulos de capacitación obligatorios, pero en la práctica muchos agentes realizan pocos disparos por jornada, con entrenamientos altamente protocolizados.
Lucas Montenegro
El caso de Montenegro no es aislado. En 2024, durante una capacitación en el predio de Puente 12, un oficial de la UTOI recibió un disparo en el cuello por parte de su instructor de tiro. La víctima agonizó durante casi tres meses y falleció. El disparo ocurrió en un ámbito de entrenamiento, con personal experimentado y armas reglamentarias, lo que volvió a poner bajo la lupa los criterios de instrucción y control interno.
A estos episodios se suman investigaciones judiciales y administrativas que en los últimos años apuntaron a irregularidades en cursos de reentrenamiento, incluyendo denuncias por certificaciones otorgadas sin asistencia efectiva. Si bien estos procesos siguen su curso, refuerzan la percepción de que el sistema de formación presenta fallas estructurales.
Ninguna de las fuentes consultadas puso el foco en responsabilidades individuales antes de que avance la Justicia. Por el contrario, el consenso es que el debate debe darse a otro nivel. “Cuando los errores se repiten, el problema no es una persona: es el sistema”, resumió un vocero con años dentro de la fuerza.
Mientras Montenegro continúa internado y su entorno espera una evolución favorable, el episodio vuelve a exponer las falencias de un sistema que, según especialistas y fuentes de la propia Fuerza, no está brindando la capacitación ni el acompañamiento necesarios a quienes tienen la responsabilidad de cuidar a la sociedad.
Lucas Montenegro
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí