$500 mil de multa: ¿En qué rutas del país está prohibido tomar mate “al volante”?

La tradicional costumbre argentina de tomar mate mientras se conduce —muy habitual en viajes largos o en rutas durante el verano— no está explícitamente prohibida por la Ley Nacional de Tránsito (Ley 24.449), pero sí puede constituir una infracción si implica que el conductor pierda el control efectivo del vehículo al retirar una mano del volante para manipular termo, bombilla o pava. Esa obligación de mantener el dominio total del rodado es la base sobre la cual varias jurisdicciones han decidido penalizarlo para reducir las distracciones al volante.
Provincias donde está prohibido y sancionado
Aunque no existe una prohibición nacional unificada, dos de las principales jurisdicciones del país —Mendoza y Córdoba— cuentan con normas claras que prohíben o sancionan explícitamente el consumo de mate mientras se maneja:
🔹 Mendoza:
En esta provincia, el Decreto 326/18 complementa la legislación de tránsito local y considera el mate al volante como una falta grave, al exigir que el conductor mantenga ambas manos en el volante salvo para acciones imprescindibles (cambio de marchas, por ejemplo).
La infracción se sanciona con multas muy elevadas, que pueden llegar a alrededor de $420.000, equivalentes a 1.000 unidades fijas según el valor vigente.
🔹 Córdoba:
En el caso de Córdoba, tomar mate se encuadra dentro de la categoría de “conducción insegura” o imprudente, junto con otras distracciones como fumar al volante.
La sanción en esta jurisdicción es menor que en Mendoza, pero igualmente significativa: aproximadamente $24.000 a $34.000 según el valor de las unidades fijas que se aplican en la provincia.
¿Qué dice la ley nacional?
La Ley Nacional de Tránsito N°24.449 no menciona expresamente el “mate” como una prohibición, pero sí establece que todo conductor debe circular con cuidado, prevención y mantener el control efectivo del vehículo en todo momento. Esta obligación es utilizada por las legislaciones provinciales para justificar la penalización de cualquier práctica que implique retirar una mano del volante y distraer la atención, como puede ser sostener un equipo de mate mientras se conduce.
¿Y en otras rutas del país?
Fuera de Mendoza y Córdoba, no hay prohibiciones explícitas similares en la mayoría de las provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, donde no existe una norma específica que impida tomar mate mientras se maneja por rutas o autopistas. Sin embargo, los agentes de tránsito pueden interpretar conductas de distracción graves o peligrosas en base al principio general de mantener el control del vehículo.
