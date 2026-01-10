El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera

La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
VIDEO.- Un despliegue de 15 cuadras en tres minutos: el traslado que le salvó la vida a una bebé en La Plata
Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"
En la fábrica Sancor abandonada: "youtubers exploradores" terminaron fracturados en La Plata
Tras la lluvia, vuelve el calor a La Plata y se hará sentir por varios días
En Provincia, carreteras troncales: cuáles son las rutas nacionales que concesionarán para privatizarlas
Robo a Nicolás Wiñazki: detuvieron a los ladrones que asaltaron al periodista
Caso AFA: citarán a empleados de una quinta en Pilar como testigos por presuntos testaferros
Alerta en la Región por el “barigüí”, la mosca que muerde y se alimenta de sangre
"Se prendió fuego todo": tensión y evacuados por el incendio de un ascensor en un edificio de La Plata
Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"
Wanda Nara se separó, Grego Rossello atacó y ella lo mandó al frente: el chat y una propuesta jugada
“Amarre con semen, embarazo y plata”: filtran el chat de More Rial con una bruja desde la cárcel
Tren Roca a La Plata: obras programadas suspendidas por el temporal y el servicio funciona con normalidad
Flor de susto en una casa de La Plata por la presencia de alacranes "bebés"
Un ciclón extratropical azota Uruguay: el mensaje de Yamandú Orsi y lo que dejó el temporal
Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo por el avance del fuego
El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
“¿Ñoño?”: la respuesta de Carlos “Quico” Villagrán a un nene que desató polémica
Compró una moto 0 km y se la robaron en menos de 24 horas en pleno centro de La Plata
Operativos en La Plata: detuvieron a "la abuela narco" de 70 años
Cuáles son los lugares de La Plata en alerta por cianobacterias
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Troglio, tras denunciar estafa inmobiliaria: "Mi dolor es por aquellos que entregaron los ahorros de toda una vida"
VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
Reprograman el Bon Odori: tras la cancelación por el mal clima, cuándo se realizará
Melconián, duro con el rumbo económico del Gobierno: "No está en condiciones de bajar la inflación a un dígito"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
José Picón
jpicon@eldia.com
Escuchar esta nota
Axel Kicillof se asoma a una encrucijada. En pocos días más dos asuntos, uno vinculado a su administración como Gobernador y el otro relacionado a la política y con impacto sobre su anhelada proyección nacional, demandarán decisiones trascendentes.
El mandatario provincial deberá poner a prueba si la aceitada relación que logró construir con los gremios de la administración pública cuyos dirigentes en su mayoría respalda su carrera hacia la Casa Rosada, resiste absorber el costo de aumentos salariales por debajo de la expectativa de los trabajadores.
El gobierno de la Provincia viene postergando el llamado a paritarias en medio de versiones que se multiplican en sintonía con el silencio oficial. Los sindicatos esperan una mejora en los sueldos retroactiva a diciembre para no quedar tan detrás de una inflación de alrededor del 32 por ciento con que concluirá el año pasado. Pero las certezas no abundan.
Los pocos contactos no oficiales entre la administración bonaerense y los representantes gremiales rondan sobre un escenario reiterado: la delicada situación financiera de la Provincia y las condicionantes que impone para abrazar al cada vez más lejano objetivo de que los salarios de los cerca de 600 mil trabajadores públicos le ganen a la inflación.
Existe, sobre ese aspecto puntual, una posibilidad de peso que comienza a sobrevolar la escena y que se multiplica entre las especulaciones que corren en medio de una paritaria que no arranca. Por estos días, el escenario que logró edificar Kicillof durante seis años y que le permitió un inicio de las clases sin conflicto en el mes de marzo, no parece asentado sobre bases tan firmes.
El Gobernador se ha jactado en cada Asamblea Legislativa de que el ciclo lectivo pudo arrancar despojado de paros y protestas. Ese derrotero, se especula en ámbitos gremiales y del propio Gobierno, podría interrumpirse en 2026.
En términos políticos, Kicillof deberá sortear otro desafío: no mostrar un lado perdidoso en el desenlace de la negociación para lograr una lista de unidad en el PJ bonaerense.
Excepto por algunos sectores que enarbolan posturas extremas, buena parte de la dirigencia peronista se inclina por evitar una interna entre el kirchnerismo duro y el kicillofismo por la presidencia del partido. El gran desafío para ambos sectores es encontrar un candidato de consenso. “El Taiana de la lista de diputados nacionales”, graficó un dirigente que sigue de cerca las negociaciones.
No parece una tarea sencilla en medio de vetos que cruzan uno y otro campamento. Prácticamente descartado el nombre de Máximo Kirchner, La Cámpora se inclinaría por algún intendente: se habla de Federico Otermín, de Lomas de Zamora. Pero su cercanía con el camporismo es notoria. Su pareja y ministra de Medio Ambiente del propio Kicillof, Daniel Vilar, milita en ese espacio. Otermín juega a hacer equilibrio, pero cerca del Gobernador dicen que representa al kirchnerismo.
Al paladar K no le caería sabroso el nombre de Verónica Magario. La vicegobernadora integra el espacio de Kicillof pero además, mantiene un fuerte enfrentamiento con La Cámpora en el Senado bonaerense.
Un nombre que empieza a sonar es el de Julio Alak, el intendente platense. Es uno de los dirigentes que viene trabajando para que la unidad del PJ esquive la interna convocada para el 15 de marzo. Si bien integra el Movimiento Derecho al Futuro, también tiene acceso al universo kirchnerista.
En la vereda de enfrente, en el campamento libertario, quien comenzó a blanquear sus intenciones de ir por la Gobernación en 2027 es Diego Santilli. El ministro del Interior dedicó varios minutos de una larga entrevista para hablar sobre la Provincia, en lo que se interpretó como un gesto inequívoco de sus decisión de anotarse en la carrera.
Karina Milei, que viene hablando desde hace tiempo de la reelección del Presidente, también habilitó el juego para que dirigentes libertarios empiecen a caminar la Provincia. El nombre de la secretaría General para esa carrera es Sebastián Pareja.
¿Y la senadora nacional Patricia Bullrich? Algunas versiones la mencionaron como una de las alternativas, pero cerca de la ex ministra descartan que esté en sus planes dar ese paso. “El Plan A de Patria es ir por la Jefatura de Gobierno porteña”, dicen en su entorno. Claro que allí no corre en soledad: Karina Milei piensa para esa disputa en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí