El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera

Axel Kicillof se asoma a una encrucijada. En pocos días más dos asuntos, uno vinculado a su administración como Gobernador y el otro relacionado a la política y con impacto sobre su anhelada proyección nacional, demandarán decisiones trascendentes.

El mandatario provincial deberá poner a prueba si la aceitada relación que logró construir con los gremios de la administración pública cuyos dirigentes en su mayoría respalda su carrera hacia la Casa Rosada, resiste absorber el costo de aumentos salariales por debajo de la expectativa de los trabajadores.

El gobierno de la Provincia viene postergando el llamado a paritarias en medio de versiones que se multiplican en sintonía con el silencio oficial. Los sindicatos esperan una mejora en los sueldos retroactiva a diciembre para no quedar tan detrás de una inflación de alrededor del 32 por ciento con que concluirá el año pasado. Pero las certezas no abundan.

Los pocos contactos no oficiales entre la administración bonaerense y los representantes gremiales rondan sobre un escenario reiterado: la delicada situación financiera de la Provincia y las condicionantes que impone para abrazar al cada vez más lejano objetivo de que los salarios de los cerca de 600 mil trabajadores públicos le ganen a la inflación.

Existe, sobre ese aspecto puntual, una posibilidad de peso que comienza a sobrevolar la escena y que se multiplica entre las especulaciones que corren en medio de una paritaria que no arranca. Por estos días, el escenario que logró edificar Kicillof durante seis años y que le permitió un inicio de las clases sin conflicto en el mes de marzo, no parece asentado sobre bases tan firmes.

El Gobernador se ha jactado en cada Asamblea Legislativa de que el ciclo lectivo pudo arrancar despojado de paros y protestas. Ese derrotero, se especula en ámbitos gremiales y del propio Gobierno, podría interrumpirse en 2026.

En términos políticos, Kicillof deberá sortear otro desafío: no mostrar un lado perdidoso en el desenlace de la negociación para lograr una lista de unidad en el PJ bonaerense.

Excepto por algunos sectores que enarbolan posturas extremas, buena parte de la dirigencia peronista se inclina por evitar una interna entre el kirchnerismo duro y el kicillofismo por la presidencia del partido. El gran desafío para ambos sectores es encontrar un candidato de consenso. “El Taiana de la lista de diputados nacionales”, graficó un dirigente que sigue de cerca las negociaciones.

No parece una tarea sencilla en medio de vetos que cruzan uno y otro campamento. Prácticamente descartado el nombre de Máximo Kirchner, La Cámpora se inclinaría por algún intendente: se habla de Federico Otermín, de Lomas de Zamora. Pero su cercanía con el camporismo es notoria. Su pareja y ministra de Medio Ambiente del propio Kicillof, Daniel Vilar, milita en ese espacio. Otermín juega a hacer equilibrio, pero cerca del Gobernador dicen que representa al kirchnerismo.

Al paladar K no le caería sabroso el nombre de Verónica Magario. La vicegobernadora integra el espacio de Kicillof pero además, mantiene un fuerte enfrentamiento con La Cámpora en el Senado bonaerense.

Un nombre que empieza a sonar es el de Julio Alak, el intendente platense. Es uno de los dirigentes que viene trabajando para que la unidad del PJ esquive la interna convocada para el 15 de marzo. Si bien integra el Movimiento Derecho al Futuro, también tiene acceso al universo kirchnerista.

En la vereda de enfrente, en el campamento libertario, quien comenzó a blanquear sus intenciones de ir por la Gobernación en 2027 es Diego Santilli. El ministro del Interior dedicó varios minutos de una larga entrevista para hablar sobre la Provincia, en lo que se interpretó como un gesto inequívoco de sus decisión de anotarse en la carrera.

Karina Milei, que viene hablando desde hace tiempo de la reelección del Presidente, también habilitó el juego para que dirigentes libertarios empiecen a caminar la Provincia. El nombre de la secretaría General para esa carrera es Sebastián Pareja.

¿Y la senadora nacional Patricia Bullrich? Algunas versiones la mencionaron como una de las alternativas, pero cerca de la ex ministra descartan que esté en sus planes dar ese paso. “El Plan A de Patria es ir por la Jefatura de Gobierno porteña”, dicen en su entorno. Claro que allí no corre en soledad: Karina Milei piensa para esa disputa en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.