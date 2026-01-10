VIDEO.- Un despliegue de 15 cuadras en tres minutos: el traslado que le salvó la vida a una bebé en La Plata

Un operativo de emergencia en La Plata permitió salvar la vida de una bebé que presentaba graves problemas respiratorios. La rápida intervención de la Policía y del personal de la Secretaría de Seguridad local fue clave para garantizar una atención inmediata y evitar consecuencias mayores.

El hecho se inició en una vivienda ubicada en la zona de 41 entre 13 y 14, donde se recibió la alerta por la situación crítica de la menor. Ante la urgencia del caso, se puso en marcha un operativo coordinado para realizar el traslado de manera segura y en el menor tiempo posible hacia un centro de salud.

El desplazamiento se realizó hasta el Sanatorio Argentino, situado en 56 entre 12 y 13, y contó con el apoyo de efectivos de la división motorizada, quienes escoltaron el traslado y facilitaron el rápido desplazamiento por la ciudad.

Gracias al eficaz despliegue y a la coordinación entre las distintas áreas intervinientes, la bebé pudo recibir primeros auxilios de forma inmediata. La atención oportuna permitió estabilizar sus signos vitales y, de esta manera, la niña está fuera de peligro.