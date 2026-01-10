Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Alquileres en La Plata: enero dejó de ser temporada baja y reactivó con fuerza el mercado

10 de Enero de 2026 | 18:43

El mercado de alquileres atraviesa un enero atípico y, al mismo tiempo, cada vez más previsible dentro de una nueva lógica social y económica. En la última semana, las inmobiliarias registraron un fuerte aumento de consultas y movimientos que, según coinciden los martilleros, ya no responde a una excepción sino a un cambio de hábitos.

La martillera Gisela Agostinelli explicó que el incremento de búsquedas en enero tiene una explicación concreta: muchos inquilinos esperaron hasta último momento para evitar gastos innecesarios. “Se ve que esperaron a último momento para la búsqueda para no pagar un mes de más, como antes solían hacer para no perder el departamento lo alquilaban en diciembre”, señaló.

Agostinelli puso el foco en la dificultad que enfrentan las familias para sostener alquileres desocupados durante varios meses. “Creo que económicamente está todo difícil y los padres no pueden sostener pagar el alquiler para que esté desocupado el departamento hasta que llega la fecha de inicio de facultad. Entonces la búsqueda la salieron a hacer más sobre la fecha”, explicó, dando cuenta de un ajuste fino en las decisiones financieras de los hogares.

“Hay un fenómeno social que coincide con el aumento de demanda en enero de los alquileres”, explicó la martillera Mariana Valverde, al describir una tendencia que empieza a ser clave para entender el comportamiento del rubro. Según señaló, la gente ya no se toma los tradicionales quince días corridos de vacaciones y opta por escapadas más cortas, lo que hace que enero deje de ser un mes paralizado. “Ahora optan por hacer vacaciones las fotos. Entonces en enero, dicen ‘es más mercado’. Eso sí sucede. Entonces por ahí eso aumenta la demanda”, sostuvo.

A ese cambio cultural se suma otro factor determinante: el calendario de las familias de estudiantes del interior. Valverde remarcó que los padres de ingresantes universitarios ya no buscan alquileres en noviembre o diciembre como ocurría años atrás. “Está sucediendo que los papás de ingresantes adquieren a sus hijos en enero o febrero, ya no lo hacen en noviembre o diciembre. En los últimos dos años está sucediendo eso”, explicó, y aclaró que el mercado, lejos de estar desbordado, muestra un equilibrio similar al de los años previos a la pandemia.

En ese sentido, la martillera descartó un escenario de sobreoferta o distorsión de precios y describió un funcionamiento que recuperó cierta normalidad. “Después en cuanto a oferta y demanda, estamos bien, estamos en equilibrio. Estamos como unos años antes de la pandemia. No hay un exceso de oferta, el mercado encuentra su precio, la rotación es el tiempo natural de acuerdo si es local o departamento, pero el natural histórico”, afirmó. Según su mirada, lo que hoy se observa es una “naturalidad continua” que devuelve previsibilidad tanto a propietarios como a inquilinos.

Según detalló Agostinelli, este cambio de conducta tuvo impacto directo en los valores. La martillera aseguró que, ante una mayor oferta y una demanda que recién empieza a activarse, los precios tendieron a acomodarse hacia abajo.
 “Este es un momento de valores no tan altos, se podría decir, porque lo que acomoda los valores es la ley de oferta y demanda. Al haber mucha oferta y poca demanda los valores tendieron a una baja”, afirmó.

En cuanto a los precios de referencia, Agostinelli precisó que los departamentos de un dormitorio se ubican entre los 360.000 y los 480.000 pesos, siempre dependiendo de la ubicación, las características del edificio, si cuenta con balcón y el monto de expensas. Para las unidades de dos dormitorios, los valores oscilan entre los 500.000 y los 740.000 pesos, mientras que los monoambientes se mueven en un rango de entre 280.000 y 340.000 pesos. Sin embargo, aclaró que este último tipo de unidades prácticamente no tiene presencia en la oferta actual. “Monoambientes prácticamente no hay en el mercado en oferta. De uno y dos dormitorios hay mucho”, sostuvo.

El movimiento de enero, lejos de agotarse, anticipa un febrero igualmente intenso. Agostinelli remarcó que ya se registraron “muchísimos llamados y consultas de personas que tienen planeado venir en el mes de febrero a buscar departamento para alquilar”, lo que permite proyectar un segundo mes del año con alta actividad.

