Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron luego de más de 15 años de relación. Según se pudo saber este domingo, la decisión fue tomada de común acuerdo y se concretó antes de las fiestas de fin de año. A pesar de la ruptura, ambos compartieron las celebraciones junto a su familia.

El expresidente, de 66 años, y la empresaria, de 51, habían iniciado su vínculo cuando Macri se desempeñaba como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se conocieron en septiembre de 2009 en el Ocampo Wellness Club, un exclusivo gimnasio del barrio porteño de Parque. Tras una primera salida a cenar y un viaje a Tandil, la relación se consolidó rápidamente. Meses después, decidieron convivir y formalizar la pareja.

Macri y Awada contrajeron matrimonio por civil el 16 de noviembre de 2010, en una ceremonia que reunió a familiares y cerca de 400 invitados, entre ellos figuras del espectáculo, el periodismo y el deporte. Cuatro días más tarde, celebraron con una fiesta en la estancia La Carlota, en Tandil, propiedad de un familiar del exmandatario, donde el festejo se extendió hasta la madrugada.

El 10 de octubre de 2011 nació Antonia, la única hija que tuvieron en común. Macri ya era padre de Agustina, Francisco y Gimena, fruto de su primer matrimonio con Yvonne Bordeu, mientras que Awada tenía una hija de una relación anterior con el empresario belga Bruno Babier, Valentina.

Durante los últimos años, la exprimera dama se mostró activa en redes sociales, donde compartió mensajes afectuosos dedicados a Macri, especialmente en fechas significativas como cumpleaños y aniversarios. También solía publicar imágenes de viajes y encuentros familiares.

Una historia que nació en un gimnasio

El vínculo entre el entonces jefe de Gobierno porteño y la empresaria textil se remonta a finales de la década del 2000:

El flechazo: se conocieron en septiembre de 2009 en un selecto gimnasio de Barrio Parque.

Consolidación: tras una cena y un viaje a Tandil, formalizaron el noviazgo y comenzaron a convivir a los pocos meses.

Boda de gala: se casaron por civil el 16 de noviembre de 2010 ante 400 invitados, celebrando luego con una gran fiesta en la estancia La Carlota.

Familia: en octubre de 2011 nació Antonia, la única hija del matrimonio. Ambos ya tenían hijos de relaciones previas: Agustina, Francisco y Gimena por parte de Macri; y Valentina por parte de Awada.

Perfil bajo y refugio en el Sur

Durante los últimos años, Awada se mostró muy activa en sus redes sociales, compartiendo la intimidad de sus viajes y mensajes de afecto hacia Macri en fechas especiales. Sin embargo, en las horas previas a confirmarse la noticia, la exprimera dama se mostró en la Patagonia junto a su hija Antonia y un grupo de amigos, sin la presencia del exmandatario.

Fin de una era

La separación marca el final de una de las parejas más mediáticas del poder en Argentina, que atravesó junta la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, la llegada a la Casa Rosada en 2015 y el regreso a la actividad política opositora de Macri en los últimos años.