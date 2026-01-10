Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General

VIDEO. Desde el aire | Helicópteros platenses combaten el fuego en la Patagonia

10 de Enero de 2026 | 21:00

Escuchar esta nota

 

Los incendios en la Patagonia volvieron a ser de las pesadillas más duras para la naturaleza argentina en el arranque de este verano 2026, con fuego descontrolado que avanzó sobre zonas pobladas, áreas naturales y destinos turísticos, en un contexto de sequía prolongada, altas temperaturas y vientos persistentes. La zona más complicada es la provincia de Chubut.

El epicentro de la emergencia se concentraba en la Comarca Andina de Chubut, aunque el mapa del fuego se extiende, con distintos niveles de gravedad, a sectores de las provincias de Río Negro, Neuquén (solo con alertas y prevención) y Santa Cruz. Incluso con corte total de la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo - dispuesto por Vialidad Nacional - con extensión a la restricción para camiones entre Dina Huapi y El Bolsón.

En apoyo y con participación clave en el despliegue del operativo se encuentra un equipo de profesionales de Jas Fly. La reconocida empresa platense que cuenta con una flota de helicópteros de última generación, fue convocada para participar de las tareas.

La vía aérea es justamente la parte clave operativa en esas tareas, pero va mucho más allá de un helicóptero, un piloto y el famoso balde que arroja cientos de litros de agua. Precisamente, desde la ciudad de La Plata mucho tienen que ver esos operativos. Se trata de la empresa JasFly, que con 30 años operando, gran parte de sus servicios están vinculados al combate de incendios forestales.

Precisamente, allí se encuentran los pilotos platenses en la ardua tarea del combate. Gustavo Echeverri, Mariano Pérez y Ignacio Mendive comandan los helicópteros en los focos de incendio de Lago Puelo/Bolson y Epuyen. Todos ellos, coordinados por Gabriel Ciezcar, jefe de operaciones de la empresa.

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del sábado 10 de enero de 2026 según signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

Habló el hombre al que se le cayó un vidrio encima: “Estoy vivo para contarlo”

Creen que el fuego fue intencional 

El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, describió este sábado el avance del incendio forestal que afecta la zona de Puerto Patriada como una situación de “alerta permanente” y confirmó que la investigación apunta a una acción intencional en el inicio del fuego.

“Nos tiene sin descansar, en vilo y en alerta permanente”, advirtió al relatar el impacto personal y colectivo de un desastre que ya consumió 3.500 hectáreas de bosque nativo y obligó a la evacuación de miles de personas.

El fiscal, residente en la zona, detalló que observa el humo desde su propia casa, ubicada a poco más de mil metros de los focos activos. “Durmiendo poco y viendo a ver qué pasa con el fuego, a ver si avanza o no avanza para este lado”, relató, al tiempo que explicó la magnitud y coloración de la columna de humo: “No está blanca, está entre un gris y un poco más oscura, y es una quema permanente”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Paritarias: más gremios de docentes y estatales de Provincia reclaman aumentos salariales

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales

¡Final feliz! El emotivo reencuentro con Poroto, el carpincho más famoso de la Región

Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero

Troglio, tras denunciar estafa inmobiliaria: "Mi dolor es por aquellos que entregaron los ahorros de toda una vida"

Avanzó y casi lo cerró Gaich, a un paso de Estudiantes

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado

Flor de susto en una casa de La Plata por la presencia de alacranes "bebés"
Últimas noticias de Información General

Los números de la suerte del sábado 10 de enero de 2026 según signo del zodíaco

Habló el hombre al que se le cayó un vidrio encima: “Estoy vivo para contarlo”

Los números de la suerte del viernes 9 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del sábado 3 de diciembre de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla