VIDEO. Desde el aire | Helicópteros platenses combaten el fuego en la Patagonia

Los incendios en la Patagonia volvieron a ser de las pesadillas más duras para la naturaleza argentina en el arranque de este verano 2026, con fuego descontrolado que avanzó sobre zonas pobladas, áreas naturales y destinos turísticos, en un contexto de sequía prolongada, altas temperaturas y vientos persistentes. La zona más complicada es la provincia de Chubut.

El epicentro de la emergencia se concentraba en la Comarca Andina de Chubut, aunque el mapa del fuego se extiende, con distintos niveles de gravedad, a sectores de las provincias de Río Negro, Neuquén (solo con alertas y prevención) y Santa Cruz. Incluso con corte total de la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo - dispuesto por Vialidad Nacional - con extensión a la restricción para camiones entre Dina Huapi y El Bolsón.

En apoyo y con participación clave en el despliegue del operativo se encuentra un equipo de profesionales de Jas Fly. La reconocida empresa platense que cuenta con una flota de helicópteros de última generación, fue convocada para participar de las tareas.

La vía aérea es justamente la parte clave operativa en esas tareas, pero va mucho más allá de un helicóptero, un piloto y el famoso balde que arroja cientos de litros de agua. Precisamente, desde la ciudad de La Plata mucho tienen que ver esos operativos. Se trata de la empresa JasFly, que con 30 años operando, gran parte de sus servicios están vinculados al combate de incendios forestales.

Precisamente, allí se encuentran los pilotos platenses en la ardua tarea del combate. Gustavo Echeverri, Mariano Pérez y Ignacio Mendive comandan los helicópteros en los focos de incendio de Lago Puelo/Bolson y Epuyen. Todos ellos, coordinados por Gabriel Ciezcar, jefe de operaciones de la empresa.

Creen que el fuego fue intencional

El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, describió este sábado el avance del incendio forestal que afecta la zona de Puerto Patriada como una situación de “alerta permanente” y confirmó que la investigación apunta a una acción intencional en el inicio del fuego.

“Nos tiene sin descansar, en vilo y en alerta permanente”, advirtió al relatar el impacto personal y colectivo de un desastre que ya consumió 3.500 hectáreas de bosque nativo y obligó a la evacuación de miles de personas.

El fiscal, residente en la zona, detalló que observa el humo desde su propia casa, ubicada a poco más de mil metros de los focos activos. “Durmiendo poco y viendo a ver qué pasa con el fuego, a ver si avanza o no avanza para este lado”, relató, al tiempo que explicó la magnitud y coloración de la columna de humo: “No está blanca, está entre un gris y un poco más oscura, y es una quema permanente”.