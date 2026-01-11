En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata
En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata
Incendio de pastizales y enorme columna de humo en la Región
Por la crisis, la "uberización" capta cada vez más taxis en La Plata
Otro grave accidente en la Región: un joven sufrió múltiples fracturas y pelea por su vida
Unidos de Olmos, a paso a hacer historia: está en semifinales del Federal Amateur
Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación
La nueva vida de Christian Petersen y un anuncio especial tras recibir el alta médica
$500 mil de multa: ¿En qué rutas del país está prohibido tomar mate “al volante”?
VIDEO.- Otra modalidad que azota en La Plata: motochorros que también son "robarruedas"
Variante "Clado K": advierten un aumento “nunca visto” de gripe H3N2
Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas
Barcelona se impuso ante Real Madrid en un partidazo y se coronó campeón de la Supercopa de España
VIDEO.- La "batalla del verano": chureros vs vendedores de licuados se trenzaron de las piñas en la Costa Atlántica
Otro caso de peleas y agresión grupal en la Costa: hay tres detenidos en Pinamar
Alerta en La Plata y la Región por el “barigüí”, la mosca que muerde y se alimenta de sangre
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
VIDEO.- Desde el aire | Helicópteros platenses combaten el fuego en la Patagonia
Polémica en Barrio Norte: vecinos denuncian multas sorpresivas por estacionar en una cuadra habilitada
Acribillaron a un peluquero argentino en un tiroteo en un bar de Tulum
Intentó robar una casa en Ringuelet, escapó por los techos y terminó detenido
Detuvieron a dos sospechosos por robos de ruedas en pleno centro de La Plata
La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
Vecinos de Ringuelet llevan 48 horas sin luz y crece el malestar en el barrio
Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos
VIDEO.- Un despliegue de 15 cuadras en tres minutos: el traslado que le salvó la vida a una bebé en La Plata
VIDEO. Bajo la lluvia y sin excusas: el intenso entrenamiento de Franco Colapinto que se volvió viral
¿Accidente o negligencia?: el policía de La Plata baleado, un grave episodio expone a la Bonaerense
El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Después de estar casi un mes internado, Christian Petersen recibió el alta médica y empezó a recuperar de a poco su rutina. Además de volver a cocinar y compartir ese proceso en redes sociales, el chef sorprendió a sus seguidores con un anuncio que no pasó desapercibido.
El regreso a su hogar significó el inicio de una etapa más calma, enfocada en la recuperación luego de la descompensación que sufrió durante una excursión al volcán Lanín y la posterior internación por una “falla multiorgánica”. En ese marco, el exintegrante de “El gran premio de la cocina” decidió retomar gradualmente su actividad culinaria y los proyectos laborales.
En las últimas horas, Petersen reposteó una historia de Instagram vinculada a uno de sus emprendimientos gastronómicos. Se trata de Paraje Ruta 8, el restaurante rutero que comparte con integrantes de su familia y que volvió a abrir sus puertas para el público.
“Paraje Ruta 8: el sábado 10 de enero estamos de vuelta. Abrimos de 8 a 18″, anunció el posteo que el chef difundió entre sus seguidores. El mensaje despertó entusiasmo entre los clientes habituales, aunque no precisó si estaría presente en el lugar.
Mientras continúa con su recuperación, Christian optó por comunicar la noticia sin profundizar en cuestiones personales. De a poco, vuelve al ruedo, alterna descanso con trabajo y refuerza el lazo con la cocina, su espacio de siempre.
LE PUEDE INTERESAR
Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí