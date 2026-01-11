La nueva vida de Christian Petersen y un anuncio especial tras recibir el alta médica

Después de estar casi un mes internado, Christian Petersen recibió el alta médica y empezó a recuperar de a poco su rutina. Además de volver a cocinar y compartir ese proceso en redes sociales, el chef sorprendió a sus seguidores con un anuncio que no pasó desapercibido.

El regreso a su hogar significó el inicio de una etapa más calma, enfocada en la recuperación luego de la descompensación que sufrió durante una excursión al volcán Lanín y la posterior internación por una “falla multiorgánica”. En ese marco, el exintegrante de “El gran premio de la cocina” decidió retomar gradualmente su actividad culinaria y los proyectos laborales.

En las últimas horas, Petersen reposteó una historia de Instagram vinculada a uno de sus emprendimientos gastronómicos. Se trata de Paraje Ruta 8, el restaurante rutero que comparte con integrantes de su familia y que volvió a abrir sus puertas para el público.

“Paraje Ruta 8: el sábado 10 de enero estamos de vuelta. Abrimos de 8 a 18″, anunció el posteo que el chef difundió entre sus seguidores. El mensaje despertó entusiasmo entre los clientes habituales, aunque no precisó si estaría presente en el lugar.

Mientras continúa con su recuperación, Christian optó por comunicar la noticia sin profundizar en cuestiones personales. De a poco, vuelve al ruedo, alterna descanso con trabajo y refuerza el lazo con la cocina, su espacio de siempre.