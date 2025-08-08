Subió el blue y bajaron todos los otros dólares

El dólar blue subió a $1.305 para la compra y a $1.325 para la venta. El billete paralelo aumentó $5 y anotó su primer avance diario en cinco jornadas. Venía de bajar $15 en tres días. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial se mantuvo en terreno negativo (-0,1%).

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió $5,50 a $1.326,50 por unidad.

El dólar oficial bajó a $1.297,75 para la compra y a $1.339,62 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cedió a $1.290 para la compra y $1.340 para la venta.

El dólar MEP bajó a $1.328,41 y el spread con el oficial se ubicó en 0,1%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cedió a $1.332,42 y la brecha se posicionó en 0,7%.

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró en baja y los ADRs en Nueva York operaron con caídas de más de 6%. El Merval cayó 2,73% hasta los 2.349.020,50 puntos, luego de operar tres jornadas consecutivas en alza.