Política y Economía |Relaciones exteriores

Para Milei, la cuestión de Malvinas es “innegociable”

“Argentina nunca renunciará al reclamo de soberanía”, le dijo a un diario británico. Elogió a su gobierno

Para Milei, la cuestión de Malvinas es “innegociable”

El presidente Milei habló sobre Malvinas con un diario inglés

30 de Diciembre de 2025 | 02:07
Edición impresa

El presidente Javier Milei calificó de “innegociable” la cuestión de Malvinas durante una entrevista a un diario británico y afirmó que “nunca” renunciará al reclamo de soberanía.

“Todo lo que pueda hacerse para mejorar el comercio lo haré, teniendo en cuenta los riesgos geopolíticos”, sostuvo el mandatario en declaraciones a The Telegraph al tiempo que aseguró que se trata de una problemática “innegociable”.

Milei sostuvo que continuará buscando la restitución del territorio por la vía diplomática. De acuerdo con el artículo, el territorio debería “ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen”.

El Presidente nodescartó un viaje oficial al Reino Unido el próximo año.

Trump, Maduro y geopolítica

Reiteró su alineamiento con Estados Unidos y elogió al republicano Donald Trump. Además, destacó su política internacional en rechazo al autoproclamado gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Maduro es alguien que ha utilizado los recursos del Estado para infectar a todo el continente con el comunismo”, afirmó el libertario, y completó: “El mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano y si, fundamentalmente, la versión cubana terminara, el mundo también sería un lugar mejor”.

Por otro parte, expuso su opinión respecto a la división geográfica ideológica del mundo. Para Milei, “el debate de hoy no se centra en la globalización, sino en la geopolítica”.

“Hay un bloque que es China y sus satélites. Hay otro que es Rusia y sus satélites”, afirmó, y aclaró: “Y hay otro que es Estados Unidos, tratando de asegurar que su área de influencia –su bloque de satélites– sea todo el continente americano”.

Por último, calificó su Gobierno como “el mejor de la historia” y reafirmó el rumbo económico.

“Estoy cada vez más convencido de que somos el mejor Gobierno de la historia”, insistió el libertario.

 

