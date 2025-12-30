Para Milei, la cuestión de Malvinas es “innegociable”

“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
VIDEO. Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Alumnos de Villa Elisa adaptaron una bici para un vecino discapacitado
Se tomaron un tiempo pero lo hicieron: en Boca ratificaron a Úbeda
La Provincia refinancia deuda por más de 17 mil millones de pesos
Quién se va a tomar vacaciones en el Gabinete y que hará el Presidente
La CGT Regional llamó a “movilizar contra la reforma laboral”
Cristina Kirchner presenta “una lenta recuperación” y seguirá internada
El calor extremo puede llevar la sensación térmica a los 40 grados
Desde este jueves el estacionamiento medido con horario reducido
Piden ayuda para la familia de una beba que precisa un transplante
Sigue la limpieza de fachadas, persianas y espacios públicos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
“Argentina nunca renunciará al reclamo de soberanía”, le dijo a un diario británico. Elogió a su gobierno
El presidente Javier Milei calificó de “innegociable” la cuestión de Malvinas durante una entrevista a un diario británico y afirmó que “nunca” renunciará al reclamo de soberanía.
“Todo lo que pueda hacerse para mejorar el comercio lo haré, teniendo en cuenta los riesgos geopolíticos”, sostuvo el mandatario en declaraciones a The Telegraph al tiempo que aseguró que se trata de una problemática “innegociable”.
Milei sostuvo que continuará buscando la restitución del territorio por la vía diplomática. De acuerdo con el artículo, el territorio debería “ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen”.
El Presidente nodescartó un viaje oficial al Reino Unido el próximo año.
Reiteró su alineamiento con Estados Unidos y elogió al republicano Donald Trump. Además, destacó su política internacional en rechazo al autoproclamado gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
“Maduro es alguien que ha utilizado los recursos del Estado para infectar a todo el continente con el comunismo”, afirmó el libertario, y completó: “El mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano y si, fundamentalmente, la versión cubana terminara, el mundo también sería un lugar mejor”.
LE PUEDE INTERESAR
La Provincia refinancia deuda por más de 17 mil millones de pesos
LE PUEDE INTERESAR
El PJ ¿también se dividirá en el Senado frente a la reforma laboral?
Por otro parte, expuso su opinión respecto a la división geográfica ideológica del mundo. Para Milei, “el debate de hoy no se centra en la globalización, sino en la geopolítica”.
“Hay un bloque que es China y sus satélites. Hay otro que es Rusia y sus satélites”, afirmó, y aclaró: “Y hay otro que es Estados Unidos, tratando de asegurar que su área de influencia –su bloque de satélites– sea todo el continente americano”.
Por último, calificó su Gobierno como “el mejor de la historia” y reafirmó el rumbo económico.
“Estoy cada vez más convencido de que somos el mejor Gobierno de la historia”, insistió el libertario.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí