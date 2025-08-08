Brasil, cerca de India ante el impuestazo de Trump

¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
El presidente de Brasil y el primer ministro de India acordaron ayer “defender el multilateralismo”, luego de que Estados Unidos impusiera a sus países aranceles que están entre los más altos del mundo.
Donald Trump impuso aranceles universales de un mínimo de 10% para reestructurar el comercio “en beneficio de los trabajadores estadounidenses”. A Brasil e India, dos gigantes emergentes, los castigó con gravámenes del 50%. Luiz Inácio Lula da Silva y Narendra Modi conversaron por teléfono durante casi una hora y “reafirmaron la importancia de defender el multilateralismo y la necesidad de enfrentar los desafíos de la coyuntura”, detalló el gobierno de Lula en un comunicado. Los líderes acordaron “explorar posibilidades de mayor integración entre” India y Brasil y fijaron la meta de elevar el comercio bilateral a “más de 20.000 millones de dólares” de aquí a 2030. Además pactaron una vista de Estado de Lula a India “a comienzos del próximo año”.
Trump usa los aranceles para presionar negociaciones con países que exportan a Estados Unidos más de lo que importan, es decir, con los que tiene déficit comercial. Pero India y Brasil son casos especiales. Según Washington, India recibió una tarifa aduanera elevada por “la compra continua de petróleo ruso”.
Brasil, que importa desde Estados Unidos más de lo que le vende, fue castigado en parte como forma de protesta por el juicio por presunta intentona golpista contra el expresidente Jair Bolsonaro, a quien Trump considera víctima de una “caza de brujas”. Excluyó de los nuevos gravámenes importaciones clave para Brasil como el jugo de naranja, la energía, las aeronaves civiles y sus componentes, los fertilizantes, los metales preciosos, la pasta de celulosa o el arrabio, entre otros. Pero incluyó el café y la carne.
