Deportes

Santiago Ascacibar, versión 2026: ¿A Boca, a River o se queda en Estudiantes?

Santiago Ascacibar, versión 2026: ¿A Boca, a River o se queda en Estudiantes?
11 de Diciembre de 2025 | 09:25

Todo Estudiantes tiene puesta la cabeza en la final del próximo sábado ante Racing en Santiago del Estero. Pero los equipos que ya no pelean por nada están analizando los pasos a seguir de cara a la temporada 2026.

Y hay un jugador del Pincha que parece que será la figurita difícil de este mercado de pases. Se trata de Santiago Ascacibar que primero corrieron rumores del interés de River y en las últimas horas hablan de sondeos por parte de Boca.

Tal como informó EL DIA, el que movió sus fichas fue el Millo porque trascendió que el representante del Rusito estuvo en el Monumental reunido con dirigentes para hablar sobre una posible llegada al equipo de Marcelo Gallardo. Al parecer  las charlas comenzaron de muy buena manera sin llegar al punto de una negociación formal.

Enterado de esta cuestión el que también encendió motores para quedarse con el capitán de Estudiantes fue Boca, que ya intentó hace casi un año sumarlo por insistencia de Fernando Gago, aunque finalmente Juan Román Riquelme no terminó enviando una propuesta formal. Estas versiones crecieron en las últimas horas y los medios porteños se hacen eco, es por eso que llegó el momento de ir a pelear mano a mano con River por su llegada.

Cabe recordar que en los últimos mercados de pases Ascacibar rechazó cualquier oferta para salir ya que se comprometió a quedarse todo el 2025 en Estudiantes con una promesa de venta a fin de año. Lo cierto es que la promesa de venta quedará diluida si finalmente el Pincha se consagra como campeón y se clasifica a la Copa Libertadores, por lo que Boca y River están muy atentos a la final del próximo sábado en Santiago del Estero.

