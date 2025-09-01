Desde las pymes hablan de una situación crítica

La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) advirtió sobre la delicada situación del sector productivo argentino, atravesado por la recesión, la falta de crédito y la competencia de las importaciones.

Según planteó Eduardo Fernández, su titular, la política monetaria del Gobierno -con un fuerte aumento en los encajes bancarios- dejó sin financiamiento a las empresas y eliminó el crédito como motor del consumo interno, mientras que las tasas de interés se tornaron “insoportables” para el sistema productivo y comercial.

“El futuro es sombrío. El crédito, que era uno de los motores del mercado interno, hoy está totalmente descartado tanto para consumo como para financiamiento de las empresas. Los números son tremendos: al inicio de agosto el encaje total era del 30 por ciento y el de bonos del 9 por ciento. Vamos a cerrar el mes con 53,5 por ciento y 18,5 por ciento, respectivamente. Esto significa tasas reales imposibles de afrontar”, explicó Fernández en diálogo con Radio Rivadavia.

A ese panorama se suma, aseguró, la dificultad de mantener la actividad frente al ingreso de importaciones. “No solo es difícil sostener la producción, sino que ahora tenemos un sistema financiero restrictivo que busca salvarse a sí mismo, pero asfixia al aparato productivo”, subrayó.

El impacto directo se refleja en el empleo: durante la pandemia se perdieron 155.000 puestos de trabajo y, en los últimos 18 meses, otras 250.000 personas quedaron sin empleo. “La movilidad laboral va a ser hacia la baja. Las pymes están en una situación límite: no quieren despedir, pero no pueden sostener sus plantillas. Además, detrás del cierre de cada empresa hay historias familiares y economías regionales que desaparecen”, sostuvo.

Fernández advirtió finalmente que el panorama podría desembocar en una crisis similar a la de 2001: “Cuando se sinceren las cifras y se mida la economía real, vamos a encontrar un desastre comparable al de aquella época. Hoy el país está destruyendo empleo y cerrando empresas que tardaron décadas en consolidarse”.

Miles de cierres

Días atrás, el presidente de Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino ENAC, Leonardo Bilanski, también analizó la grave situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas argentinas en el contexto de apertura de importaciones impulsada por el Gobierno: “En Argentina cierran 40 pymes por día, por día hábil, ya son 15.000 las empresas cerradas”, afirmó.

Según explicó el empresario, “la recesión que provoca Luis Caputo para estabilizar el tipo de cambio y la macroeconomía enfría la demanda del mercado interno”. Luego, manifestó que si bien “el 54 por ciento de las pymess tiene ventas razonables”, en la industria “la capacidad industrial utilizada es 53 por ciento, cuando en el gobierno de Alberto Fernández fue del 63 por ciento”, y “una de cada cuatro industrias está despidiendo trabajadores”.

También criticó que, “este Gobierno no está discriminando” entre productos que no se fabrican en el país y aquellos que sí. “Está bien que se abran las importaciones de los productos que en Argentina no se fabrican, pero está mal que se abra de los productos que sí se fabrican”, señaló.

Bilanski planteó que el impacto sobre la competencia es claro: “Una camisa de vestir para hombres sale en China 5 dólares y acá sale 15 dólares de costo industrial, no hay ninguna posibilidad de competir”. Con la apertura indiscriminada, “todo lo que fabrican camisas tienen que correrse de ese sector, tienen que cerrar”.

Según explicó, “el industrial se está convirtiendo a ser importador también, acelerando el proceso de destrucción del entramado productivo nacional”, y “nada bueno va a salir de esta política”.

Sobre el vínculo con las autoridades, el presidente de ENAC recordó: “Advertimos con 150 empresarios frente a la Casa Rosada que cerraron 10.000 PyMEs en la gestión de Milei y ya son 15.000 las empresas cerradas”. La respuesta oficial, denunció, fue “cerrar la Secretaría PYME, cerrar la Secretaría de Industria y dejar sin las áreas vitales para el entramado productivo del mercado interno operativas”.