Bronca en un local de hamburguesas de La Plata: hicieron un boquete para robar y destrozaron todo

Un local de hamburguesas de La Plata sufrió un nuevo robo y sus dueños mostraron la indignación que los agobia por estas horas. Con sucursales en distintos barrios de la capital bonaerense y en Mar del Plata, pese a las medidas de seguridad no se salvaron de la inseguridad.

Esta vez ocurrió en la sucursal de 36 entre 131 y 132 de Hamburguesería La Plata. Esta mañana, al llegar, se encontraron con el triste panorama: a través de un boquete, delincuentes ingresaron y destrozaron todo a su paso.

Días antes, habían sufrido el robo en uno de los locales de Mar del Plata. Nahuel Gianni, encargado de la sucursal de San Carlos, aseguró: “Ya no se aguanta más, en ninguna ciudad de la Provincia de Buenos Aires se puede vivir. Ya no queremos laburar más, estamos hartos”.

En una publicación que compartieron en sus redes sociales, sostuvieron: “Una vez más volvimos a ser víctimas de un robo. Ya no sabemos qué hacer para poder trabajar tranquilos, para abrir las puertas de nuestros locales con la seguridad de que nada malo va a pasar. Cada robo no solo nos golpea económicamente, también nos lastima emocionalmente”.

En las imágenes que compartieron se puede ver el boquete en la pared del frente del local. Al ingresar, desde el sector de cajas y cocina se puede ver todo revuelto, los lockers de los empleados rotos al igual que los freezer y la oficina administrativa arrasada, con algunos billetes de baja denominación en el suelo.