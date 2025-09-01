Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Bronca en un local de hamburguesas de La Plata: hicieron un boquete para robar y destrozaron todo

Bronca en un local de hamburguesas de La Plata: hicieron un boquete para robar y destrozaron todo
1 de Septiembre de 2025 | 17:24

Escuchar esta nota

Un local de hamburguesas de La Plata sufrió un nuevo robo y sus dueños mostraron la indignación que los agobia por estas horas. Con sucursales en distintos barrios de la capital bonaerense y en Mar del Plata, pese a las medidas de seguridad no se salvaron de la inseguridad.

Esta vez ocurrió en la sucursal de 36 entre 131 y 132 de Hamburguesería La Plata. Esta mañana, al llegar, se encontraron con el triste panorama: a través de un boquete, delincuentes ingresaron y destrozaron todo a su paso.

Días antes, habían sufrido el robo en uno de los locales de Mar del Plata. Nahuel Gianni, encargado de la sucursal de San Carlos, aseguró: “Ya no se aguanta más, en ninguna ciudad de la Provincia de Buenos Aires se puede vivir. Ya no queremos laburar más, estamos hartos”. 

En una publicación que compartieron en sus redes sociales, sostuvieron: “Una vez más volvimos a ser víctimas de un robo. Ya no sabemos qué hacer para poder trabajar tranquilos, para abrir las puertas de nuestros locales con la seguridad de que nada malo va a pasar. Cada robo no solo nos golpea económicamente, también nos lastima emocionalmente”. 

 

En las imágenes que compartieron se puede ver el boquete en la pared del frente del local. Al ingresar, desde el sector de cajas y cocina se puede ver todo revuelto, los lockers de los empleados rotos al igual que los freezer y la oficina administrativa arrasada, con algunos billetes de baja denominación en el suelo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Alak analizó el presente y futuro de La Plata: "La Ciudad está renaciendo y vamos a hacer obras todos los días"

Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil

Gimnasia empata 0 a 0 ante Atlético Tucumán en el Bosque

Alexis Castro, autocrítico: “No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada y cuánto llovió, barrio por barrio

Cuenta DNI activó los descuentos de septiembre 2025

Tibio, tibio, caliente... Shakira y Antonito, cerquita

Ya se activó el aumento del micro en La Plata: cuánto sale el boleto, sección por sección
+ Leidas

Gimnasia empata 0 a 0 ante Atlético Tucumán en el Bosque

Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada y cuánto llovió, barrio por barrio

Confirman que habrá otro fin de semana largo en 2025: cuándo será

La Tormenta de Santa Rosa deja árboles caídos y calles anegadas en La Plata

App para micros, trapitos, aeropuerto, parque informático y más: lo que dejó la entrevista de Alak en La Redonda

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Arrancó otro paro docente universitario, que afecta a facultades y colegios de la UNLP

La UCR retuvo Corrientes y no hay ballotage: el PJ segundo y LLA, en cuarto lugar
Últimas noticias de Policiales

Conmoción por la muerte de una mujer a metros de la Estación de Trenes de La Plata

Tragedia en La Plata: murió mientras calentaba agua para bañarse

Procesaron al jefe de seguridad de Nordelta por ayudar a Jonathan Kovalivker a evadir a la policía

Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil
La Ciudad
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
La Provincia aumentó el valor de las multas de tránsito: cruzar en rojo o circular sin VTV, más de 1.6 millones
App para micros, trapitos, aeropuerto, parque informático y más: lo que dejó la entrevista de Alak en La Redonda
Septiembre también llegó a La Plata con subas en la luz: cuánto aumentó, nivel por nivel
La Tormenta de Santa Rosa deja árboles caídos y calles anegadas en La Plata
Deportes
Gimnasia empata 0 a 0 ante Atlético Tucumán en el Bosque
De jugar en Estudiantes a estrella del K-Pop en Corea del Sur: el rotundo cambio de Pablo Sabbag
Boca, bajo la lluvia, y su tercer triunfo al hilo
Miguel Russo valoró la competencia interna
El plantel de Boca se tuvo que volver en micro pero tiene dos días libres
Espectáculos
La denuncia del padre de L-Gante: “A mi hijo le comen el cerebro”
Grave denuncia de Jorge Rial por amenazas: “Lo del Falcón es fuerte”
L-Gante acrecentó las dudas por las causas del incendio en su casa: "Todavía no entendí qué pasó"
Tamara Pettinato debutó en el Nueve con el ciclo “Decime algo lindo”: el rating del programa
Dura crítica de Emanuel Ortega contra la Justicia por el caso de Julieta Prandi
Información General
Alerta mundial de la OMS por el fentanilo contaminado
“Presunta contaminación”: en medio del escándalo, ANMAT clausuró a otros dos laboratorios
Confirman que habrá otro fin de semana largo en 2025: cuándo será
Caseros versus procesados: mitos y realidades al elegir los alimentos
A 26 años de la tragedia aérea de LAPA: “diez segundos lo cambiaron todo”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla