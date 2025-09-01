Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Elecciones en la Provincia: un operativo de seguridad y logística sin precedentes

1 de Septiembre de 2025 | 20:00

Escuchar esta nota

Este domingo 7 de septiembre, los bonaerenses estarán convocados a las urnas para participar en las elecciones legislativas de la provincia. El Gobierno provincial trabajó en los detalles del operativo de seguridad, la logística y el procedimiento de votación, con el fin de garantizar una jornada electoral segura y ordenada.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, destacó que la organización del proceso estará a cargo de la Junta Electoral de la Provincia, con la colaboración del Juzgado Federal N° 1, que posee competencia electoral, y el acompañamiento de la cartera que lidera.

A lo largo del territorio bonaerense, se habilitarán 1.934 establecimientos, en su mayoría escuelas, en los cuales se distribuirán un total de 41.189 mesas de votación. La jornada electoral se llevará a cabo bajo una estricta planificación logística que involucrará no solo la preparación de los locales, sino también la supervisión de las urnas y la distribución del material electoral.

En cuanto a la seguridad, la Provincia ha implementado un robusto despliegue a través del Comando Electoral Provincial, que depende del Ministerio de Seguridad, encabezado por Javier Alonso. Un total de 34.778 efectivos de distintas fuerzas estarán abocados a la protección de los votantes y al resguardo del proceso electoral.

De ese total, 28.778 agentes provienen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Un contingente de 9.775 efectivos custodiarán el interior de los establecimientos desde el día sábado, mientras que 13.866 agentes estarán destinados a vigilar el exterior de los locales de votación. Además, 1.230 efectivos tendrán funciones de supervisión y coordinación, mientras que se mantendrá una reserva operativa de 1.500 policías para responder ante cualquier contingencia.

Para reforzar este operativo, se sumarán más de 6.000 miembros de las Fuerzas Federales: 1.853 de Prefectura Naval, 2.065 de Gendarmería Nacional y 1.453 de la Policía Federal. También se incorporarán 629 efectivos federales para tareas específicas de logística y monitoreo en el territorio.

Cierre de campaña

Este viernes 5 de septiembre a las 8, y como prevé la Ley 14.086, llega el cierre de campaña electoral y desde ese momento “no se podrá emitir ningún tipo de propaganda ni ningún tipo de publicación de encuestas”. 

El domingo 7 de septiembre será la jornada electoral que se extenderá hasta las 18 hs. Se esperan los primeros resultados oficiales a las 21 hs y para el lunes 15 se estima que comenzará el escrutinio definitivo. Durante toda la jornada dominical, el transporte público será gratuito.

