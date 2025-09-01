Cristina Kirchner salió al balcón a saludar a la militancia, a tres años del intento de magnicidio

A media luz, como en el "campito", Gimnasia sumó tres puntos de oro tras vencer a los tucumanos 1 a 0
La ex presidenta Cristina Kirchner salió hoy al balcón de su vivienda en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, para saludar a la militancia que se había reunido en torno a la vivienda al cumplirse 3 años del intento de magnicidio.
Cuando todavía no había llegado la columna de La Cámpora, que marchaba desde el centro porteño, la ex mandataria se dejó ver en los balcones del departamento y saludó a los militantes reunidos, mayormente jóvenes.
Nicolás Carrizo, quien fue excarcelado en la causa por el intento de magnicidio la ex presidenta Cristina Kirchner, le pidió en los últimos días sus más “sinceras disculpas” a la ex mandataria y dijo que desconocía los planes de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, procesados por esa causa.
La fiscal del juicio Gabriela Baigún acusó a Sabag Montiel y a Uliarte del delito de tentativa de homicidio triplemente agravado por alevosía, portación ilegal arma de guerra, y pidió la absolución del Carrizo, de quien el tribunal dictó su excarcelación. Baigún, además, solicitó una unificación de la pena de 19 años para Sabag Montiel y de 14 años y dos meses para Uliarte.
