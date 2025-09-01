Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Cristina Kirchner salió al balcón a saludar a la militancia, a tres años del intento de magnicidio

Cristina Kirchner salió al balcón a saludar a la militancia, a tres años del intento de magnicidio
1 de Septiembre de 2025 | 20:52

Escuchar esta nota

La ex presidenta Cristina Kirchner salió hoy al balcón de su vivienda en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, para saludar a la militancia que se había reunido en torno a la vivienda al cumplirse 3 años del intento de magnicidio.

Cuando todavía no había llegado la columna de La Cámpora, que marchaba desde el centro porteño, la ex mandataria se dejó ver en los balcones del departamento y saludó a los militantes reunidos, mayormente jóvenes.

Nicolás Carrizo, quien fue excarcelado en la causa por el intento de magnicidio la ex presidenta Cristina Kirchner, le pidió en los últimos días sus más “sinceras disculpas” a la ex mandataria y dijo que desconocía los planes de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, procesados por esa causa.

La fiscal del juicio Gabriela Baigún acusó a Sabag Montiel y a Uliarte del delito de tentativa de homicidio triplemente agravado por alevosía, portación ilegal arma de guerra, y pidió la absolución del Carrizo, de quien el tribunal dictó su excarcelación. Baigún, además, solicitó una unificación de la pena de 19 años para Sabag Montiel y de 14 años y dos meses para Uliarte.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Alak analizó el presente y futuro de La Plata: "La Ciudad está renaciendo y vamos a hacer obras todos los días"

Una luz de esperanza: Herman Krause volverá a tener contacto con sus hijos en Brasil

A media luz, como en el "campito", Gimnasia sumó tres puntos de oro tras vencer a los tucumanos 1 a 0

Alexis Castro, autocrítico: “No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada y cuánto llovió, barrio por barrio

Cuenta DNI activó los descuentos de septiembre 2025

Tibio, tibio, caliente... Shakira y Antonito, cerquita

Ya se activó el aumento del micro en La Plata: cuánto sale el boleto, sección por sección
+ Leidas

A media luz, como en el "campito", Gimnasia sumó tres puntos de oro tras vencer a los tucumanos 1 a 0

Santa Rosa desató su furia en La Plata: diluvio de madrugada y cuánto llovió, barrio por barrio

Confirman que habrá otro fin de semana largo en 2025: cuándo será

App para micros, trapitos, aeropuerto, parque informático y más: lo que dejó la entrevista de Alak en La Redonda

La Tormenta de Santa Rosa deja árboles caídos y calles anegadas en La Plata

Tragedia en La Plata: murió mientras calentaba agua para bañarse

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Arrancó otro paro docente universitario, que afecta a facultades y colegios de la UNLP
Últimas noticias de Política y Economía

Chivilcoy: el candidato libertario Felice denunció “una municipalidad paralela por fuera de la ley”

25 de Mayo: Egüen anunció bono, aumento y plan de viviendas para municipales

Salado: reunión de urgencia del Consejo por la crisis hídrica

Escándalo de los audios: periodista uruguayo desafía a la Justicia argentina y promete emitirlos
Deportes
A media luz, como en el "campito", Gimnasia sumó tres puntos de oro tras vencer a los tucumanos 1 a 0
VIDEO. Gimnasia vs Atlético Tucumán: el gol en contra de Martínez
VIDEO. El Loco Díaz, ex Estudiantes, se fue expulsado ante Gimnasia: los gestos a los hinchas
De jugar en Estudiantes a estrella del K-Pop en Corea del Sur: el rotundo cambio de Pablo Sabbag
Boca, bajo la lluvia, y su tercer triunfo al hilo
Policiales
En La Plata, un taxista se defendió a las piñas de un robo
Hicieron un boquete para robar y destrozaron todo en un local de hamburguesas de La Plata
Conmoción por la muerte de una mujer a metros de la Estación de Trenes de La Plata
Tragedia en La Plata: murió mientras calentaba agua para bañarse
Procesaron al jefe de seguridad de Nordelta por ayudar a Jonathan Kovalivker a evadir a la policía
Espectáculos
Jorge Rial, tras el pedido de allanamiento de Bullrich: "Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario"
La denuncia del padre de L-Gante: “A mi hijo le comen el cerebro”
Grave denuncia de Jorge Rial por amenazas: “Lo del Falcón es fuerte”
L-Gante acrecentó las dudas por las causas del incendio en su casa: "Todavía no entendí qué pasó"
Tamara Pettinato debutó en el Nueve con el ciclo “Decime algo lindo”: el rating del programa
Información General
PAMI negó sobreprecios en la compra de lentes y remarcó que el sistema actual garantiza “gratuidad”
Alerta mundial de la OMS por el fentanilo contaminado
“Presunta contaminación”: en medio del escándalo, ANMAT clausuró a otros dos laboratorios
Confirman que habrá otro fin de semana largo en 2025: cuándo será
Caseros versus procesados: mitos y realidades al elegir los alimentos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla