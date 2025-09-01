Tren Roca a La Plata: se normaliza el servicio tras accidente en Quilmes

El Tren Roca ramal La Plata normaliza su recorrido tras un accidente a la altura de Ezpeleta. Una formación del servicio ferroviario colisionó a una persona y se interrumpió el servicio minutos antes de las 18 hs.

A las 19 hs, desde Trenes Argentinos confirmaron que el ramal La Plata “completa su recorrido entre cabeceras con demoras y cancelaciones”. Los usuarios que utilicen el servicio para regresar a la capital provincial deberán armarse de paciencia.

🟠📍#TrenRoca ramal #LaPlata completa su recorrido entre cabeceras con demoras y cancelaciones tras colisión con persona en #Ezpeleta. 18:56 h https://t.co/I0u9WOuEoF — Info Tren Roca (@infotrenroca) September 1, 2025

El accidente afectó al ramal que va hacia Plaza Constitución. Este hecho sucedió el mismo día en que el Tren Roca regresó a La Plata, tras un mes de obras que impidieron el normal funcionamiento.

Los trenes llegaban hasta Tolosa y partían desde allí. Finalmente, este lunes se concluyeron las tareas.