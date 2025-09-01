Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Causa de los audios: revelan la foto de la caja fuerte vacía de Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina

1 de Septiembre de 2025

Se conocieron este lunes las primeras imágenes del interior de la caja de seguridad del empresario Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina e investigado clave en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La foto, que solo muestra bandas elásticas sueltas, refuerza la sospecha de que el empresario vació la caja y se llevó dólares antes de escapar de un allanamiento en su casa de Nordelta a mediados de agosto.

Según se supo, la fuga de Kovalivker ya tuvo consecuencias directas para el jefe de seguridad del barrio cerrado, Ariel De Vincentis, quien fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello por haber colaborado presuntamente en el escape.

Al directivo de seguridad se lo acusa de los delitos de "desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento". Además del procesamiento, el juez dictó un embargo sobre sus bienes por 2 millones de pesos.

En el marco de la investigación, el juez Casanello también ordenó la semana pasada el bloqueo del acceso a las cajas de seguridad de todos los principales involucrados en el escándalo de los audios, incluyendo a la familia Kovalivker y a los exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, para "evitar que se eliminen pruebas".

Mientras la Justicia avanza sobre su patrimonio, los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker presentaron un nuevo recurso para intentar cerrar la causa, solicitando que sea desestimada por "cosa juzgada", al argumentar que una denuncia similar por administración fraudulenta en su contra ya fue archivada en febrero de este año.

