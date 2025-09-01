En La Plata, un taxista se defendió a las piñas de un robo

En horas de la madrugada de este domingo, en Tolosa, un taxista resistió a las trompadas un robo. Ocurrió en 529 entre 30 y 31 y la secuencia fue captada por una cámara de la zona.

Según trascendió, el taxista estaba trabajando en la zona cuando fue interceptado por dos sujetos que lo obligaron a bajar del vehículo. En ese momento, la violencia se dio paso para intentar evitar el hecho delictivo.

El conductor del taxi arremetió contra los ladrones a golpes. Un automóvil pasa por el lugar, presencia la escena y sigue su camino.

Pese a los esfuerzos, no pudo evitar el asalto y los maleantes se llevaron el vehículo. Tras radicar la denuncia, no hay detenidos hasta el momento.