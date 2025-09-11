Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |¿IBAN PARA UCRANIA Y SE DESVIARON? TEMOR A UNA ESCALADA BÉLICA

Polonia derriba drones rusos en su espacio aéreo con ayuda de la OTAN

Moscú rechazó querer atacar y avisó que discutirá el tema solo con Varsovia. Alerta de la Unión Europea y condena de Trump

Polonia derriba drones rusos en su espacio aéreo con ayuda de la OTAN

Una casa destruida por los escombros de un dron ruso derribado en Wyryki-Wola, este de Polonia / AFP

11 de Septiembre de 2025 | 03:39
Polonia y sus aliados denunciaron ayer como una “provocación sin precedentes” la incursión de drones rusos en su espacio aéreo, que obligó a movilizar las defensas antiaéreas de la OTAN, y Varsovia advirtió del riesgo de una escalada bélica.

Ni los drones, lanzados durante un ataque ruso a Ucrania, ni su derribo por las fuerzas polacas y de la OTAN causaron víctimas, precisó el primer ministro de Polonia, Donald Tusk. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 han sido varios los drones y misiles disparados por Moscú que entraron en el espacio aéreo de países miembros de la OTAN. Pero es la primera vez que un país de la Alianza transatlántica los derriba.

El ejército ruso afirmó que no apuntó a objetivos en Polonia, sin confirmar o negar que sus drones entraron en su espacio aéreo.

Las autoridades de Polonia, miembro de la Unión Europea (UE) y de la OTAN y apoyo clave de Ucrania, dijeron haber identificado en su jurisdicción más de diez “objetos hostiles”, la madrugada de ayer. “Se identificaron 19 violaciones” del espacio aéreo, dijo ante el Parlamento Donald Tusk, que calificó la incursión de “provocación a gran escala”.

El Ministerio del Interior polaco precisó que se encontraron 7 drones y los restos de un proyectil de origen desconocido, y que resultaron dañados una casa y un auto en el este del país. “Estábamos sentados y este avión sobrevoló. Le dije a mi esposo: ¿Por qué este avión hace tanto ruido hoy? Y de repente, hubo una explosión”, contó Alicja Wesolowska, de 64 años, cuya casa quedó destruida en Wyryki-Wola. El canciller polaco, Radoslaw Sikorski, subrayó que la intrusión no era accidental y advirtió que se trataba de un caso “inédito de ataque no solo al territorio de Polonia, sino también al territorio de la OTAN y de la Unión Europea (UE)”.

La incursión, haya sido “intencionada o no”, es “absolutamente irresponsable y temeraria”, comentó a su vez el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El presidente de EE UU, Donald Trump, reconoció en redes sociales que Rusia había violado el espacio aéreo de Polonia y se mostró indignado.

Varsovia pidió a la OTAN activar el artículo 4 del tratado fundador de la Alianza, que establece que los países miembros se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, “la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada”.

“Esta situación nos acerca más que nunca a un conflicto abierto desde la II Guerra Mundial”, declaró Tusk ante el Parlamento, aunque “hoy no hay motivos para afirmar que nos encontramos en estado de guerra”.

 

 

