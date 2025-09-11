Un juez de la Corte pide anular el juicio a Bolsonaro

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro
Un magistrado de la Corte Suprema brasileña criticó fuertemente ayer el proceso que juzga junto a otros colegas contra el expresidente Jair Bolsonaro por golpismo y defendió que el tribunal no debe “realizar un juicio político”.
Luiz Fux es el tercero de los cinco jueces que debe votar por una condena o absolución al exmandatario, acusado junto a siete excolaboradores de haber conspirado para aferrarse al poder en 2022, tras perder las elecciones contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro, de 70 años y en arresto domiciliario, puede enfrentar una pena de más de 40 años de cárcel. Hasta ahora, el marcador es de 2 votos a 0 a favor de una condena.
Para ser condenado o absuelto, es necesaria una mayoría simple de tres votos, aunque el veredicto y una eventual pena no serán formalmente adoptados hasta que todos los jueces se hayan pronunciado.
Al iniciar la exposición de su voto, Fux pidió la nulidad del proceso al afirmar que “no compete al Supremo realizar un juicio político”, y defendió la “incompetencia absoluta” del tribunal para juzgar a un expresidente, estimando que el caso debería ser examinado en otra instancia inferior.
También criticó que se presentara “de forma tardía un verdadero tsunami de datos sin identificación suficiente”, al aludir a críticas de la defensa que sostiene que recibió muchas supuestas pruebas con poco tiempo para analizarlas. Sus declaraciones no permiten por ahora anticipar cuál será su voto.
Hasta ahora votaron dos jueces, entre ellos Alexandre de Moraes, blanco de un presunto plan de asesinato que según la fiscalía formó parte del plan golpista.
Moraes acusó al expresidente de haber liderado una organización criminal para dar un golpe de Estado, que no se concretó por falta de apoyo de la cúpula militar. “Brasil casi volvió a una dictadura”, dijo el magistrado.
El juicio ha tensado la relación entre las autoridades brasileñas y Washington. El presidente Donald Trump impuso aranceles punitivos de 50% a productos brasileños bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra Bolsonaro.
