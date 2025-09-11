Nueva ronda de ataques aéreos israelíes en Yemen

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro
Israel llevó a cabo una nueva ronda de intensos ataques aéreos en Yemen ayer, días después de que los rebeldes hutíes lanzaron un ataque con drones que alcanzó un aeropuerto israelí. Al menos 35 personas murieron y más de 130 resultaron heridas, según el Ministerio de Salud controlado por los hutíes.
La mayoría de los fallecidos estaban en Saná, la capital, donde un cuartel militar y una estación de combustible fueron algunos de los sitios alcanzados, añadió el ministerio. Los equipos de búsqueda continuaban excavando entre los escombros.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, dijo que buscaría sanciones y una suspensión parcial del comercio con Israel debido a la guerra en la Franja de Gaza. La medida se suma al aislamiento global sin precedentes de Israel mientras lidia con las consecuencias de su ataque efectuado el martes contra líderes de Hamás en Qatar, país aliado de Estados Unidos.
Al-Masirah, un canal de noticias satelital controlado por los hutíes, reportó que uno de los ataques en Yemen alcanzó un edificio de la sede militar en el centro de Saná. También se informó de daños en viviendas próximas.
Israel había realizado antes oleadas de ataques aéreos en respuesta al lanzamiento de misiles y drones por parte de los hutíes hacia el territorio israelí. Los rebeldes, respaldados por Irán, dicen que apoyan a Hamás y a los palestinos en la Franja de Gaza, y el domingo dispararon un dron que penetró las defensas aéreas multicapas de Israel y se estrelló en el aeropuerto del sur del país.
Israel reiteró sus llamados para que alrededor de un millón de personas evacuen la Ciudad de Gaza, donde ha bombardeado edificios altos e impulsado una nueva ofensiva destinada a tomar el control de la más grande ciudad palestina, que ya ha sido devastada por incursiones anteriores y que actualmente enfrenta una hambruna.
A los palestinos se les ha ordenado dirigirse al sur, a una zona segura designada donde ya viven cientos de miles de personas en campamentos de tiendas de campaña en condiciones precarias, y donde Israel ataca regularmente lo que, afirma, son objetivos rebeldes. Muchas personas se han negado a abandonar la Ciudad de Gaza, diciendo que ya no tienen la fuerza o el dinero para reubicarse.
La UE, compuesta por 27 naciones, está profundamente dividida en su enfoque hacia Israel y los palestinos, y no se sabe si se alcanzará una mayoría que respalde las sanciones y medidas comerciales solicitadas por Von der Leyen.
Los ataques de Israel en Yemen se produjeron después de arremetidas anteriores en las que murieron el primer ministro hutí y otros altos funcionarios, en una importante escalada del conflicto de casi dos años entre Israel y el grupo armado respaldado por Irán.
