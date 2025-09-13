Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |2-0 a atlético tucumán

Newell’s y una victoria que le dio oxígeno

Newell’s y una victoria que le dio oxígeno
13 de Septiembre de 2025 | 04:53
Edición impresa

En el Coloso Marcelo Bielsa, Newell´s derrotó 2-0 a Atlético Tucumán y volvió a la victoria en la Zona A del Clausura, tras tres encuentros sin alegrías. Por su parte, el Decano agrandó su mal momento.

En la primera parte, el local fue el que tuvo un poco más la iniciativa en un duelo que fue desprolijo y de pocas situaciones de peligro. En la Lepra, se destacó un remate de Colmán que atajó Mansilla, mientras que Espínola se sacó un buen tiro a Bajamich.

En el complemento, Newell´s lo buscó y con eficacia, se quedó con el encuentro en el tramo final. A los 37´, luego de un córner y un mal cierre defensivo del Decano, Víctor Cuesta marcó el 1-0 con una buena definición dentro del área de zurda. Y a los 48´, luego de una gran jugada individual de Giovani Chiaverano, el juvenil Facundo Guch definió el 2-0 en completa soledad. La Lepra volvió a ganar de local, después de casi 5 meses.

 

