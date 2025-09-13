VIDEO. La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle
Allanamientos y 80 mil dólares en una caja de seguridad de Spagnuolo
Homenaje local en Malvinas tras la restitución de identidad de tumbas
Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
En El Nene, otro sábado de 20% de reintegro pagando con Modo
Algunos motociclistas deben suponer que son los reyes del tránsito
Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única
Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ
Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos
Cierran una fábrica de motos en Campana y despiden a 50 operarios
VIDEO. Reclamo en el San Martín por el mal estado de una sala de neonatología
Actividades: circo para los más chicos, concurso literario, feria y baile
El cuento más cruel: despojaron a una jubilada de sus ahorros
Lo sorprendieron robando una bici en el Centro y tenía pedido de captura
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La tarde de ayer en el centro de La Plata se vio alterada por un hecho de inseguridad que irrumpió en la rutina quienes transitaban por la zona. Según se informó, pasadas las 17, cuando la actividad comercial alcanzaba su mayor movimiento, una mujer dejó su bicicleta atada en el bicicletero ubicado en las afueras de un supermercado de la avenida 7. Ingresó al local para hacer compras, sin imaginar que minutos después vería cómo dos hombres intentaban forzar la traba para llevarse su rodado.
El escenario fue caótico: desde el interior del comercio, la víctima alcanzó a ver a uno de los sospechosos escapar con la bicicleta. De inmediato, comenzó a gritar y alertar a las personas que circulaban por la zona. El episodio no pasó desapercibido para peatones ni automovilistas, que se encontraron con una escena de corridas y forcejeos en plena arteria céntrica.
En pocos minutos, personal de seguridad que patrullaba el área llegó al lugar, guiado por la descripción aportada por la damnificada y por testigos ocasionales. A escasas cuadras lograron identificar a uno de los presuntos autores, un joven de 25 años, que fue reducido y trasladado a la comisaría.
La sorpresa fue mayor cuando, ya en la dependencia policial, se constató que el detenido tenía un pedido de captura activo por robo desde junio de este año, emitido por el Tribunal Criminal N° 2 de Quilmes. La situación derivó en su inmediata detención formal y en la intervención de la fiscalía correspondiente, que dispuso su traslado a sede judicial.
El hecho, que ocurrió en una de las zonas más transitadas de la ciudad, puso en evidencia una vez más que poco les importa a los ladrones ser vistos o quedar filmados a plena luz del día. La investigación quedó en manos de la UFI N° 3 de La Plata, mientras la bicicleta sustraída fue recuperada.
LE PUEDE INTERESAR
Revés para una mujer que denunció un abuso
LE PUEDE INTERESAR
Un exjugador de GH pelea por su vida tras un choque
Intentó robar una bicicleta y terminó detenido por la policía / EL DIA
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí