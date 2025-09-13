Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Corridas, tensión y un detenido en 7 y 49

Lo sorprendieron robando una bici en el Centro y tenía pedido de captura

13 de Septiembre de 2025 | 04:33
Edición impresa

La tarde de ayer en el centro de La Plata se vio alterada por un hecho de inseguridad que irrumpió en la rutina quienes transitaban por la zona. Según se informó, pasadas las 17, cuando la actividad comercial alcanzaba su mayor movimiento, una mujer dejó su bicicleta atada en el bicicletero ubicado en las afueras de un supermercado de la avenida 7. Ingresó al local para hacer compras, sin imaginar que minutos después vería cómo dos hombres intentaban forzar la traba para llevarse su rodado.

El escenario fue caótico: desde el interior del comercio, la víctima alcanzó a ver a uno de los sospechosos escapar con la bicicleta. De inmediato, comenzó a gritar y alertar a las personas que circulaban por la zona. El episodio no pasó desapercibido para peatones ni automovilistas, que se encontraron con una escena de corridas y forcejeos en plena arteria céntrica.

En pocos minutos, personal de seguridad que patrullaba el área llegó al lugar, guiado por la descripción aportada por la damnificada y por testigos ocasionales. A escasas cuadras lograron identificar a uno de los presuntos autores, un joven de 25 años, que fue reducido y trasladado a la comisaría.

La sorpresa fue mayor cuando, ya en la dependencia policial, se constató que el detenido tenía un pedido de captura activo por robo desde junio de este año, emitido por el Tribunal Criminal N° 2 de Quilmes. La situación derivó en su inmediata detención formal y en la intervención de la fiscalía correspondiente, que dispuso su traslado a sede judicial.

El hecho, que ocurrió en una de las zonas más transitadas de la ciudad, puso en evidencia una vez más que poco les importa a los ladrones ser vistos o quedar filmados a plena luz del día. La investigación quedó en manos de la UFI N° 3 de La Plata, mientras la bicicleta sustraída fue recuperada.

 

Intentó robar una bicicleta y terminó detenido por la policía

