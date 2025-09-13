Lanús venció a I. Rivadavia y se acomodó en la Zona B

En La Fortaleza, Lanús derrotó 1-0 a Independiente Rivadavia y se acomodó en la Zona B del Torneo Clausura. Se mantiene firme en puestos de playoffs, mientras que la Lepra mendocina continúa fuera de los ocho mejores en la Zona A.

Con la mente en el duelo de Sudamericana ante Atlético Mineiro, Mauricio Pellegrino apostó a un equipo con mayoría de suplentes. En el primer tiempo, el duelo fue intenso pero repleto de imprecisiones. Se destacó un cabezazo claro de Sartori para la visita y un remate de Salvio, que controló de buena manera Centurión.

En el complemento, Lanús tuvo el dominio y generó las mejores ocasiones. A los 11 minutos, logró la apertura del marcador a través de Walter Bou, quien convirtió con un buen zurdazo luego de un buen buscapié.

En el final, al Granate se le complicó, ya que el ex Gimnasia, Rodrigo Castillo, vio la roja por un codazo. Sin embargo, el local aguantó y se quedó con tres puntos de oro, para escalar en la Zona B.