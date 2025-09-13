Lanús venció a I. Rivadavia y se acomodó en la Zona B

VIDEO. La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle
Allanamientos y 80 mil dólares en una caja de seguridad de Spagnuolo
Homenaje local en Malvinas tras la restitución de identidad de tumbas
Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
En El Nene, otro sábado de 20% de reintegro pagando con Modo
Algunos motociclistas deben suponer que son los reyes del tránsito
Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única
Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ
Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos
Cierran una fábrica de motos en Campana y despiden a 50 operarios
VIDEO. Reclamo en el San Martín por el mal estado de una sala de neonatología
Actividades: circo para los más chicos, concurso literario, feria y baile
El cuento más cruel: despojaron a una jubilada de sus ahorros
VIDEO. Lo sorprendieron robando una bici en el Centro y tenía pedido de captura
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En La Fortaleza, Lanús derrotó 1-0 a Independiente Rivadavia y se acomodó en la Zona B del Torneo Clausura. Se mantiene firme en puestos de playoffs, mientras que la Lepra mendocina continúa fuera de los ocho mejores en la Zona A.
Con la mente en el duelo de Sudamericana ante Atlético Mineiro, Mauricio Pellegrino apostó a un equipo con mayoría de suplentes. En el primer tiempo, el duelo fue intenso pero repleto de imprecisiones. Se destacó un cabezazo claro de Sartori para la visita y un remate de Salvio, que controló de buena manera Centurión.
En el complemento, Lanús tuvo el dominio y generó las mejores ocasiones. A los 11 minutos, logró la apertura del marcador a través de Walter Bou, quien convirtió con un buen zurdazo luego de un buen buscapié.
En el final, al Granate se le complicó, ya que el ex Gimnasia, Rodrigo Castillo, vio la roja por un codazo. Sin embargo, el local aguantó y se quedó con tres puntos de oro, para escalar en la Zona B.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí