Atención Triperos: arrancó la renovación de abonos de las plateas Favaloro y Basile

A diferencia del año pasado, ahora serán semestrales
Los socios de Gimnasia ya pueden renovar sus abonos para las Plateas Techada y Néstor Basile -tanto Alta como Baja- para ver jugar al Lobo durante toda la Fase Regular del Torneo Apertura 2026. A diferencia del año pasado, los abonos son semestrales.
La gestión se encuentra habilitada desde este sábado y podrá realizarse hasta el 18 de enero de manera online a través del Portal de Autogestión o de forma presencial en el sector de Atención al Socio de la Sede Social calle 4.
El pago puede efectuarse mediante todos los medios disponibles. En caso de abonar con tarjeta de crédito, se ofrecen 3 cuotas sin interés o 6 cuotas con interés.
Además, en caso de realizar la gestión presencial en la sede, habrá un 10% de descuento por pago en efectivo o QR en la Sede Social y 4 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco provincia (VISA y Master).
Valores de los abonos
Platea H “Néstor Basile”
-Baja: $360.000
-Alta: $300.000
Platea Techada “René Favaloro”
-Sector A: $360.000
-Sector B: $360.000
-Sector C: $420.000
-Palco Durán: $480.000
¿Qué sucede luego del 18 de enero? Finalizado el plazo de renovación, las ubicaciones de la Platea H “Néstor Basile” y de la Platea Techada “René Favaloro” quedarán liberadas para la compra de socios y socias en general.
