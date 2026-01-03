El primer fin de semana del año 2026 llegará a La Plata con condiciones de tiempo estables y temperaturas agradables, ideales para disfrutar de actividades al aire libre en toda la región. Según el pronóstico, tanto el sábado como el domingo se destacarán por mañanas frescas y tardes templadas, sin previsión de lluvias.

Para el sábado, se espera una jornada con cielo algo nublado, ambiente fresco a cálido y vientos moderados del sector sur-sudeste, lo que aportará alivio tras las jornadas calurosas de los últimos días. La temperatura mínima rondará los 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C, configurando un día confortable desde temprano.

En tanto, el domingo continuará con condiciones similares. El cielo se mantendrá algo nublado, con un clima cálido durante la tarde y vientos leves del sudeste. La mañana volverá a sentirse fresca, con una mínima cercana a los 17°C, y una máxima que llegará a los 28°C.

De esta manera, el inicio del 2026 ofrecerá un fin de semana agradable en La Plata y alrededores, con mañanas frescas y tardes templadas, ideal para paseos, encuentros familiares o actividades recreativas sin el agobio del calor extremo.