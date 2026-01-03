En La Plata, hay movilizaciones tras la detención de Nicolás Maduro

La situación política en Venezuela también tiene su correlato en La Plata. Este sábado, la ciudad será escenario de movilizaciones con posturas opuestas frente a los acontecimientos ocurridos en Caracas, que incluyen los ataques militares de Estados Unidos y la detención del presidente Nicolás Maduro.

Por un lado, el Comando por Venezuela convocó a la colectividad venezolana a concentrarse este sábado desde las 17:30 horas en Plaza Moreno, en una jornada que, según indicaron, se desarrollará de manera pacífica, organizada y respetuosa. La convocatoria es impulsada junto a la coordinadora Connie Carrillo (Vente Argentina) y tiene como objetivo respaldar a la dirigente opositora María Corina Machado.

“Nos reunimos para respaldar a nuestra líder María Corina Machado y para marcar juntos el comienzo de la libertad de Venezuela, en unidad, de manera pacífica y organizada, siguiendo los lineamientos oficiales”, expresaron en el comunicado difundido en redes sociales. Además, llamaron a asistir “con respeto, firmeza y compromiso, unidos por la democracia, la justicia y el futuro de nuestro país”.

En paralelo, organizaciones sociales y políticas nucleadas en la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada convocaron a una protesta en repudio a los ataques militares de Estados Unidos en Caracas y a la detención del presidente Nicolás Maduro. La concentración es en la esquina de 7 y 50.

Concentración en 7 y 50 (Fotos: Gonzalo Calvelo)