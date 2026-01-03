No hay agua a la vista... crece la problemática en la Ciudad

La ola de calor registrada en los últimos días afectó aún más a los vecinos de La Plata que sufren los cortes en el servicio de agua potable y que afectan desde hace más de una semana a distintos barrios.

Los frentistas de Melchor Romero, Los Hornos y San Carlos denunciaron la falta del servicio y señalaron que, pese a los reclamos realizados a ABSA, no recibieron respuestas ni soluciones concretas.

En el barrio Santa Ana, en Melchor Romero, residentes aseguran que llevan más de cinco días sin agua. Una vecina informó a este diario: “Hace 10 días que no tenemos agua, ya estamos cansados de reclamar a ABSA y no nos dan pelota. Vamos a cortar la avenida 520 y 155 hoy a las 18 horas. Ya no sabemos qué más hacer”. Allí, según los vecinos, “la situación se iba normalizando muy de a poco”, de acuerdo a lo que replicaron tras consultar a ABSA.

Además, la modalidad de protesta se repitió en otros puntos de la Ciudad.

Secuencias parecidas en distintas localidades

Algunas situaciones similares se registraron en Los Hornos y San Carlos. Por caso, una vecina indicó: “Estamos sin agua desde hace más de una semana, de 164 a 167 y de 57 a 65. No hemos tenido respuestas”. En tanto, en San Carlos, otra residente señaló: “Llamo constantemente a ABSA, pero no hay respuestas. Me dicen que tomarán 72 horas hábiles para revisar la situación”.

Un relevamiento realizado en la zona de calle 146 entre 46 y 47, en San Carlos, recogió testimonios de vecinos que aseguran llevar más de diez días sin servicio. “Pasamos Navidad y Año Nuevo sin agua”, relataron. También describieron la falta de agua para consumo, higiene y tareas básicas, y la necesidad de utilizar bidones, baldes y tanques improvisados.

La misma canción de todos los veranos

Los vecinos afirmaron que los cortes se repiten cada verano. “Esto pasa hace años. El año pasado estuvimos casi dos meses sin agua y ahora vuelve a pasar”, expresaron. También cuestionaron la respuesta de ABSA y de la delegación municipal, y señalaron que los camiones cisterna no cubren la demanda. “Llamás, te dan un número de reclamo y nada más. Nadie se hace cargo”, indicaron.

Además, manifestaron su malestar por continuar pagando la boleta del servicio y por la existencia de pérdidas de agua potable en otros sectores de la ciudad, como el Parque San Martín. “Si no cortamos calles, no nos escuchan”, coincidieron, al reclamar el restablecimiento del suministro y explicaciones sobre las causas de los cortes.

Grave situación en Villa Castells y Ringuelet

Los vecinos de Villa Castells y Ringuelet denuncian una crisis hídrica crónica que, en los casos más graves, se extiende por hasta ocho años sin un servicio de agua efectivo (ver cuadro).

Allí la falta de presión es tan crítica que los residentes se ven obligados a instalar bombas propias o incluso a abandonar sus hogares durante las fiestas para mudarse temporalmente con familiares de otros barrios. A pesar de realizar reclamos mensuales y mantener sus facturas al día, aseguran que “la respuesta es nula” y que deben sobrevivir “con un suministro que se corta cada pocos días”.

La problemática radica, según manifestaron los frentistas, en “una infraestructura obsoleta y la falta de obras prometidas, como los acueductos, mientras se conectan nuevos barrios a cañerías antiguas de apenas cuatro pulgadas”. Debido a esta situación, existe un recurso de amparo judicial que obliga a la empresa ABSA y al Municipio de La Plata a entregar bidones de agua, aunque los afectados señalan que “la cantidad recibida es insuficiente para cubrir las necesidades básicas”.

Los vecinos critican que las autoridades solo realizan “parches” en las pérdidas de la red que no resuelven el problema de fondo.

A la falta de cantidad de agua se suma una grave preocupación por la calidad del recurso, ya que los vecinos denuncian que “el agua tiene arsénico”. Asimismo, desconfían del agua suministrada por camiones de la Comuna debido al “mal estado de los tanques auxiliares, que presentan tapas rotas y falta de higiene”.

Semana complicada

Durante los últimos días este diario reflejó que, en Villa del Plata, Punta Lara (Ensenada), vecinos denunciaron la falta total de agua, situación que también se repite en sectores de la zona costanera.

Durante los días anteriores se registraron reclamos en el barrio Santa Ana, en la zona de calle 523 entre 154 y 155, donde vecinos aseguran llevar más de una semana sin servicio. También hubo denuncias por falta o muy baja presión de agua en calle 603 entre 5 y 5 bis, donde el suministro solo aparece brevemente durante la madrugada.

A estos reclamos se sumaron vecinos de Villa Elisa, que informaron una semana con presión mínima, y de la zona de calle 77 entre 131 y 132, donde aseguran estar sin una gota de agua desde el 24 de diciembre.