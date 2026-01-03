Cómo va a ser el repo para pagar el 9 de enero

Trump anunció la captura de Nicolás Maduro y su salida de Venezuela tras una noche de bombardeos en Caracas
Trump anunció la captura de Nicolás Maduro y su salida de Venezuela tras una noche de bombardeos en Caracas
VIDEO.- Misiles de EEUU impactaron en Caracas en plena madrugada en medio del operativo para atrapar a Nicolás Maduro
Venezuela, energía e inflación: por qué un cambio político puede impactar en La Plata
VIDEO.- Diosdado Cabello contra EEUU: "Un ataque artero y vil contra un pueblo que dormía"
El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
Fin de semana con mañanas frescas: cómo sigue el tiempo este primer sábado del 2026 en La Plata
VIDEO. No hay agua a la vista... crece la problemática en la Ciudad
Entre los muñecos ganadores, destacan al grupo de la polémica
Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros
Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy sábado con el diario EL DIA
Historia de violencia y robos: así cayeron los “Berracos” en La Plata
Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”
Una tarjeta de la AFA cubría gastos de vehículos de lujo en la mansión de Pilar
Kicillof retoma su agenda tras el receso y hará recorridas por la Costa
El agro generaría solo con los granos U$S36.800 millones en la campaña
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Leandro Gabin
eleconomista.com.ar
Luis Caputo se cansó de esperar y el anuncio de un préstamo repo con un grupo de bancos es inminente para pagar el 9 de enero. La versión circuló con mucha fuerza entre las mesas de dinero, después de un mercado cambiario con mucha actividad en los últimos días y con ventas oficiales que disminuyen el stock de dólares para pagar la deuda.
El Tesoro tenía casi US$ 1.900 millones en tenencias en el Banco Central (BCRA) al comenzar la semana, pero las ventas terminaron por bajar considerablemente ese “colchoncito”. Léase, Caputo quedó más lejos de los US$ 4.300 millones de enero con plata propia.
Pero el Gobierno cocina algo que, a esta altura, es evidente.
Sorprendió el llamado a un canje de deuda intra-sector público entre el Tesoro y el BCRA, algo que está en marcha. Eso vuelve a alimentar los rumores sobre un repo con bancos privados en el corto plazo. El Boletín Oficial incluyó un canje que, en general, suele apuntar a facilitar el rollover de las tenencias de deuda en pesos del BCRA, dado que la autoridad monetaria tiene vedado el acceso directo a las licitaciones primarias. Sin embargo, esta vez el esquema luce distinto.
En concreto, el Tesoro ofrece los Bonares 2035 y 2038 (AL35 y AE38) a cambio de instrumentos CER a 2027 y 2028 (TZXD7 y TZX28), en vísperas del vencimiento que el Tesoro enfrenta por US$ 4.210 millones el próximo 9 de enero.
LE PUEDE INTERESAR
Tesla perdió el “título” de los eléctricos con BYD
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
Portfolio Personal Inversiones (PPI) dice que bajo el supuesto de las tenencias estimadas del BCRA en estos bonos CER (excluyendo la dinámica de diciembre, en donde entendemos que el FGS fue el principal actor de la licitación) y a precios de mercado secundario, la asignación podría rondar los US$ 2.300 millones (equivalentes a unos US$2.900 millones de valor nominal en AL35 y AE38).
“Nuestra lectura es que esta operatoria podría estar vinculada al repo. De acuerdo con nuestras estimaciones, el tamaño del canje luce consistente para cubrir el pago de enero, especialmente si se tiene en cuenta que los depósitos del Tesoro en dólares ascienden a US$1.900 millones (al 23 de diciembre)”, apunta.
Según Romano Group, con el canje recientemente hecho al BCRA de títulos en pesos por Bonares, el pago de enero quedaría de esta manera:
- FGS: US$ 500 millones.
- BCRA: US$ 200 millones.
- Privado Onshore: US$ 1.620 millones.
- Privado Offshore: US$ 2.080 millones.
De ahí que el rumor más fuerte es que habrá un repo por US$ 2.000 millones, que es lo que hay que pagarle a los bonistas del exterior. No está claro, por ahora, si el repo será encarado por el BCRA o el Tesoro. No está definido, dicen en pasillos oficiales. Esperarán hasta los últimos días para decidir la combinación. “El mercado ya sabe que la plata va a estar, son detalles menores los que faltan”, deja trascender Economía.
Lo cierto es que Caputo quiere tomar el menor monto posible de estos bancos porque finalmente el riesgo país (por ende el precio de los bonos) no mejoró lo suficiente: siguen en torno a 570 puntos básicos. Eso hizo inviable volver al mercado internacional e incluso colocar otros bonos en dólares entre inversores locales. Le hicieron saber al ministro que no había interés de los bancos y las compañías de seguros por otro “Bonar 29” que, además, no fue un gran negocio para aquellos que lo compraron.
“El mercado ya sabe que la plata va a estar, son detalles menores los que faltan”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí