Opinión

Cómo va a ser el repo para pagar el 9 de enero

Cómo va a ser el repo para pagar el 9 de enero

Leandro Gabin

3 de Enero de 2026 | 03:08
eleconomista.com.ar

Luis Caputo se cansó de esperar y el anuncio de un préstamo repo con un grupo de bancos es inminente para pagar el 9 de enero. La versión circuló con mucha fuerza entre las mesas de dinero, después de un mercado cambiario con mucha actividad en los últimos días y con ventas oficiales que disminuyen el stock de dólares para pagar la deuda.

El Tesoro tenía casi US$ 1.900 millones en tenencias en el Banco Central (BCRA) al comenzar la semana, pero las ventas terminaron por bajar considerablemente ese “colchoncito”. Léase, Caputo quedó más lejos de los US$ 4.300 millones de enero con plata propia.

Pero el Gobierno cocina algo que, a esta altura, es evidente.

Sorprendió el llamado a un canje de deuda intra-sector público entre el Tesoro y el BCRA, algo que está en marcha. Eso vuelve a alimentar los rumores sobre un repo con bancos privados en el corto plazo. El Boletín Oficial incluyó un canje que, en general, suele apuntar a facilitar el rollover de las tenencias de deuda en pesos del BCRA, dado que la autoridad monetaria tiene vedado el acceso directo a las licitaciones primarias. Sin embargo, esta vez el esquema luce distinto.

LA OFERTA DEL TESORO

En concreto, el Tesoro ofrece los Bonares 2035 y 2038 (AL35 y AE38) a cambio de instrumentos CER a 2027 y 2028 (TZXD7 y TZX28), en vísperas del vencimiento que el Tesoro enfrenta por US$ 4.210 millones el próximo 9 de enero.

Opinan los lectores

Portfolio Personal Inversiones (PPI) dice que bajo el supuesto de las tenencias estimadas del BCRA en estos bonos CER (excluyendo la dinámica de diciembre, en donde entendemos que el FGS fue el principal actor de la licitación) y a precios de mercado secundario, la asignación podría rondar los US$ 2.300 millones (equivalentes a unos US$2.900 millones de valor nominal en AL35 y AE38).

“Nuestra lectura es que esta operatoria podría estar vinculada al repo. De acuerdo con nuestras estimaciones, el tamaño del canje luce consistente para cubrir el pago de enero, especialmente si se tiene en cuenta que los depósitos del Tesoro en dólares ascienden a US$1.900 millones (al 23 de diciembre)”, apunta.

Según Romano Group, con el canje recientemente hecho al BCRA de títulos en pesos por Bonares, el pago de enero quedaría de esta manera:

- FGS: US$ 500 millones.

- BCRA: US$ 200 millones.

- Privado Onshore: US$ 1.620 millones.

- Privado Offshore: US$ 2.080 millones.

De ahí que el rumor más fuerte es que habrá un repo por US$ 2.000 millones, que es lo que hay que pagarle a los bonistas del exterior. No está claro, por ahora, si el repo será encarado por el BCRA o el Tesoro. No está definido, dicen en pasillos oficiales. Esperarán hasta los últimos días para decidir la combinación. “El mercado ya sabe que la plata va a estar, son detalles menores los que faltan”, deja trascender Economía.

EL MENOR MONTO POSIBLE

Lo cierto es que Caputo quiere tomar el menor monto posible de estos bancos porque finalmente el riesgo país (por ende el precio de los bonos) no mejoró lo suficiente: siguen en torno a 570 puntos básicos. Eso hizo inviable volver al mercado internacional e incluso colocar otros bonos en dólares entre inversores locales. Le hicieron saber al ministro que no había interés de los bancos y las compañías de seguros por otro “Bonar 29” que, además, no fue un gran negocio para aquellos que lo compraron.

“El mercado ya sabe que la plata va a estar, son detalles menores los que faltan”

