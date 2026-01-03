VIDEO. En modo “piraña”: cuatro motochorros y asaltaron a dos adolescentes en La Plata

Un violento robo bajo la modalidad conocida como “modo piraña” generó alarma entre vecinos de La Plata, luego de que cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motos interceptaran y asaltaran a dos personas que volvían de realizar compras en el barrio. El hecho ocurrió en la zona de 144 y 520 y, hasta el momento, los responsables continúan prófugos.

Según relataron frentistas del barrio, los atacantes actuaron de manera coordinada: rodearon a las víctimas, les bloquearon las vías de escape y las intimidaron en cuestión de segundos, para luego huir rápidamente del lugar. La modalidad, cada vez más frecuente, se caracteriza por el accionar en grupo y la sorpresa, lo que reduce al mínimo las posibilidades de defensa.

Vecinos de la zona señalaron que los delincuentes suelen reunirse en la esquina de 143 y 520, un punto que, aseguran, ya fue denunciado en reiteradas oportunidades. “Siempre están ahí y nadie hace nada”, expresaron con preocupación, al tiempo que reclamaron mayor presencia policial y controles preventivos.

Las víctimas radicaron la denuncia correspondiente, mientras que efectivos policiales iniciaron un operativo de búsqueda para dar con los autores del robo. Sin embargo, hasta el momento no se registraron detenciones ni identificaciones, lo que incrementó el malestar entre los residentes del barrio.

El hecho se suma a una seguidilla de robos cometidos bajo esta modalidad en distintos sectores de la ciudad, y vuelve a poner en agenda el reclamo vecinal por mayor seguridad, patrullajes constantes y respuestas rápidas ante hechos de inseguridad que afectan la vida cotidiana de los platenses.