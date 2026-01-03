Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

VIDEO. En modo “piraña”: cuatro motochorros y asaltaron a dos adolescentes en La Plata

3 de Enero de 2026 | 20:27

Escuchar esta nota

Un violento robo bajo la modalidad conocida como “modo piraña” generó alarma entre vecinos de La Plata, luego de que cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motos interceptaran y asaltaran a dos personas que volvían de realizar compras en el barrio. El hecho ocurrió en la zona de 144 y 520 y, hasta el momento, los responsables continúan prófugos.

Según relataron frentistas del barrio, los atacantes actuaron de manera coordinada: rodearon a las víctimas, les bloquearon las vías de escape y las intimidaron en cuestión de segundos, para luego huir rápidamente del lugar. La modalidad, cada vez más frecuente, se caracteriza por el accionar en grupo y la sorpresa, lo que reduce al mínimo las posibilidades de defensa.

Vecinos de la zona señalaron que los delincuentes suelen reunirse en la esquina de 143 y 520, un punto que, aseguran, ya fue denunciado en reiteradas oportunidades. “Siempre están ahí y nadie hace nada”, expresaron con preocupación, al tiempo que reclamaron mayor presencia policial y controles preventivos.

Las víctimas radicaron la denuncia correspondiente, mientras que efectivos policiales iniciaron un operativo de búsqueda para dar con los autores del robo. Sin embargo, hasta el momento no se registraron detenciones ni identificaciones, lo que incrementó el malestar entre los residentes del barrio.

El hecho se suma a una seguidilla de robos cometidos bajo esta modalidad en distintos sectores de la ciudad, y vuelve a poner en agenda el reclamo vecinal por mayor seguridad, patrullajes constantes y respuestas rápidas ante hechos de inseguridad que afectan la vida cotidiana de los platenses.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Conmoción: hallaron sin vida a un agente del Servicio Penitenciario en La Plata

VIDEO. Con Nacho Fernández a la cabeza, así fue el regreso el comienzo de la pretemporada de Gimnasia

Una de las revelaciones del Pincha se va al futbol brasilero: los detalles de la venta

La China, dueña y señora del primer escándalo del año

Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2
+ Leidas

Entre los muñecos ganadores, destacan al grupo de la polémica

Trump anunció la captura de Nicolás Maduro y su salida de Venezuela tras una noche de bombardeos en Caracas

La "Superluna del Lobo": así se vio en la Región

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2

VIDEO.- Misiles de EEUU impactaron en Caracas en plena madrugada en medio del operativo para atrapar a Nicolás Maduro

Fin de ciclo: Lucas Alario fuera de los planes de Domínguez

¿Qué pasa ahora con Venezuela?

Noche de furia en A. Seguí: hubo diez detenidos y dos policías heridos tras incidentes por el caso de abuso sexual
Últimas noticias de Policiales

Jornada crítica por incendios en La Plata: tres focos de fuego pusieron en alerta a distintos barrios

A toda velocidad, una Ford Ranger chocó en La Plata y escapó: buscan al conductor

Noche de furia en A. Seguí: hubo diez detenidos y dos policías heridos tras incidentes por el caso de abuso sexual

Incendio en un baldío generó preocupación entre vecinos de Arturo Seguí
La Ciudad
Jornada crítica por incendios en La Plata: tres focos de fuego pusieron en alerta a distintos barrios
La detención de Maduro y las repercusiones en las calles de La Plata
VIDEO. La crecida del Río de la Plata: el agua "tapó" al Camino Negro
¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA
Polémica por la votación de los muñecos en La Plata: grupos denuncian falta de transparencia 
Información General
La "Superluna del Lobo": así se vio en la Región
La Plata lideró los casos de hantavirus en la provincia durante 2025
Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”
Los números de la suerte del sábado 3 de diciembre de 2026, según el signo del zodíaco
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Deportes
Atención Triperos: arrancó la renovación de abonos de las plateas Favaloro y Basile
VIDEO. Puntapié inicial para el nuevo Gimnasia 2026
Fin de ciclo: Lucas Alario fuera de los planes de Domínguez
Boca puso primera: Cavani, en helicóptero
River se fue a trabajar a Neuquén
Espectáculos
Dramático relato de Jorge Rial sobre cómo vivió en vivo el terremoto en México
“Yo estoy soltera”: el picante reencuentro entre Zaira Nara y Bauleti, entre reproches y flores
Pagani prefirió la paz antes que a Beto Casella
Pelotas y hornallas: verano novedoso en la tevé
Telefé sigue apostando por “Código Viaje”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla