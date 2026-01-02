Llega la primera Super Luna de 2026: el calendario completo del año

Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia
También se la llama “Luna del Lobo”, un nombre heredado de denominaciones del hemisferio norte asociadas al invierno boreal
Escuchar esta nota
Arrancó el 2026 y será un año con un calendario lunar atractivo para quienes disfrutan de la observación del cielo. Es que se anuncian trece plenilunios a lo largo del año y varios “extras” que lo vuelven especial.
Lo cierto es que ya mañana, sábado 3 de enero, aparecerá la primera , aunque en Argentina suele apreciarse con mayor fuerza durante la noche de hoy, que es cuando el disco se ve grande y muy brillante.
Esa Luna llena de enero, además, llegará con condimentos extras porque está señalada como superluna debido a la cercanía relativa del satélite a la Tierra en ese tramo del ciclo. En otras palabras, la sensación es de una Luna un poco más “imponente” en el cielo nocturno.
La Luna llena de enero, como marca la tradición popular, suele llamarse “Luna del Lobo”, un nombre heredado de denominaciones del hemisferio norte asociadas al invierno boreal. Más allá de la etiqueta, la recomendación para disfrutarla es la de siempre: horizonte despejado y paciencia desde el anochecer.
Este año que acaba de comenzar tendrá 13 Lunas llenas porque el ciclo lunar ronda los 29 días y, cada cierto tiempo, el calendario “se estira” y permite que un mismo mes tenga dos plenilunios. Ese fenómeno aparece este año en mayo, con dos fechas de Luna llena.
La segunda de esas dos Lunas de mayo (la del 31) es la llamada “Luna Azul”, un término que no habla del color, sino de la frecuencia (dos Lunas llenas en un mismo mes). Es una rareza estadística que suele disparar interés y posteos… aunque el aspecto a simple vista sea el de una Luna llena “normal”.
En cuanto a los eclipses, el calendario marca un eclipse total de Luna el 3 de marzo (UTC), con horario de referencia en UT (comienza 09:49 y termina 13:17). La visibilidad varía por región: en Argentina, por ejemplo, la fase total no se observa desde Buenos Aires (allí se percibe como penumbral), y en muchas zonas del país se ve solo una parte del evento.
Además, el año trae contrastes: una microluna el 1 de mayo (cuando la Luna llena coincide cerca del apogeo y se ve algo más pequeña) y un cierre con superlunas en noviembre y diciembre. Para agendar todo, el listado de Lunas llenas queda así: 3/1, 1/2, 3/3, 1/4, 1/5, 31/5, 29/6, 29/7, 28/8, 26/9, 26/10, 24/11, 23/12.
POR MES*
