Política y Economía

¡Picantes! Los cruces de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta por la detención de Maduro
3 de Enero de 2026 | 18:49

Escuchar esta nota

La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich criticó hoy al legislador porteño Horacio Rodríguez Larreta por la crisis en Venezuela, y lo acusó de “tibio”, aunque el exjefe de gobierno de la Ciudad le respondió de manera irónica.

A través de las redes sociales, los exintegrantes del PRO se cruzaron con rudeza luego de confirmarse la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

En primer término, el ex jefe de Gobierno porteño se expresó sobre Venezuela y señaló que ese país “sufre desde hace años una narcodictadura que empobreció a su pueblo, empujó a millones al exilio y cometió todo tipo de crímenes”.

“Maduro es un dictador sanguinario. Y es muy bueno para los venezolanos que no esté más. Hay, sin embargo, un principio que no se puede violar unilateralmente: el respeto a la soberanía de los Estados. Es un antecedente peligroso", indicó, según supo la agencia Noticias Argentinas.

"Aun frente a gobiernos injustos, autoritarios y violentos. La salida para Venezuela no puede ser la imposición externa. Tiene que ser democrática. Tiene que ser venezolana. Que la palabra vuelva al pueblo. Que decidan en libertad. Elecciones libres ya”, reclamó Rodríguez Larreta en sus redes sociales.

Bullrich respondió ese posteo y afirmó: “Dios, qué tibio. ¿Cómo se siente coincidir con el kirchnerismo, Horacio?”. Horas después, Larreta volvió a la carga y publicó una foto de la exministra -muy joven- delante de un cartel que tenía un dibujo de Eva Duarte: "Quizás vos, Pato, me lo podés explicar mejor".

