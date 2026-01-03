La detención de Maduro y las repercusiones en las calles de La Plata
La detención de Maduro y las repercusiones en las calles de La Plata
VIDEO. La crecida del Río de la Plata: el agua "tapó" al Camino Negro
Impacto energético: qué pasará con el precio del petróleo tras la caída de Maduro
Noche de furia en A. Seguí: hubo diez detenidos y dos policías heridos tras incidentes por el caso de abuso sexual
VIDEO.- Otro barrio de La Plata en alerta por un nuevo incendio en una cantera
ABSA convoca audiencia pública en La Plata para avanzar sobre un aumento de hasta 40% en la tarifa del agua
Polémica por la votación de los muñecos en La Plata: grupos denuncian falta de transparencia
En La Plata, el sorteo del 0 KM vuelve a su lugar histórico: la esquina de 12 y 60
Atención Triperos: arrancó la renovación de abonos de las plateas Favaloro y Basile
Sigue el éxodo hacia la Costa con más de 2290 autos por hora en la ruta 2
La Plata lideró los casos de hantavirus en la provincia durante 2025
¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA
“Yo estoy soltera”: el picante reencuentro entre Zaira Nara y Bauleti, entre reproches y flores
Dramático relato de Jorge Rial sobre cómo vivió en vivo el terremoto en México
A toda velocidad, una Ford Ranger chocó en La Plata y escapó: buscan al conductor
El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo
Fin de semana con mañanas frescas: cómo sigue el tiempo este primer sábado del 2026 en La Plata
VIDEO. No hay agua a la vista... crece la problemática en la Ciudad
Incendio en un baldío generó preocupación entre vecinos de Arturo Seguí
Entre los muñecos ganadores, destacan al grupo de la polémica
Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich criticó hoy al legislador porteño Horacio Rodríguez Larreta por la crisis en Venezuela, y lo acusó de “tibio”, aunque el exjefe de gobierno de la Ciudad le respondió de manera irónica.
A través de las redes sociales, los exintegrantes del PRO se cruzaron con rudeza luego de confirmarse la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
En primer término, el ex jefe de Gobierno porteño se expresó sobre Venezuela y señaló que ese país “sufre desde hace años una narcodictadura que empobreció a su pueblo, empujó a millones al exilio y cometió todo tipo de crímenes”.
“Maduro es un dictador sanguinario. Y es muy bueno para los venezolanos que no esté más. Hay, sin embargo, un principio que no se puede violar unilateralmente: el respeto a la soberanía de los Estados. Es un antecedente peligroso", indicó, según supo la agencia Noticias Argentinas.
"Aun frente a gobiernos injustos, autoritarios y violentos. La salida para Venezuela no puede ser la imposición externa. Tiene que ser democrática. Tiene que ser venezolana. Que la palabra vuelva al pueblo. Que decidan en libertad. Elecciones libres ya”, reclamó Rodríguez Larreta en sus redes sociales.
Bullrich respondió ese posteo y afirmó: “Dios, qué tibio. ¿Cómo se siente coincidir con el kirchnerismo, Horacio?”. Horas después, Larreta volvió a la carga y publicó una foto de la exministra -muy joven- delante de un cartel que tenía un dibujo de Eva Duarte: "Quizás vos, Pato, me lo podés explicar mejor".
LE PUEDE INTERESAR
Cristina Kirchner recibió el alta en el Sanatorio Otamendi
Dios, que tibio.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 3, 2026
¿Cómo se siente coincidir con el kirchnerismo, Horacio? https://t.co/EtvSaUCWTQ
Quizás vos me lo podes explicar mejor, Pato. pic.twitter.com/HxJLkX6KnJ— Larreta (@horaciorlarreta) January 3, 2026
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí