Preocupación en Melchor Romero por incendio en una cantera con basura acumulada

Un incendio de importantes dimensiones se registró este sábado por la mañana en una cantera ubicada en la localidad de Melchor Romero, en las inmediaciones de 175 y 32, y generó alarma entre los vecinos de la zona por la intensidad de las llamas y la cercanía con áreas residenciales.

El foco ígneo motivó un amplio operativo de emergencia, con la intervención de varias dotaciones de bomberos, que trabajaron durante horas para contener el avance del fuego. En el lugar también se hicieron presentes ambulancias del SAME, de manera preventiva, aunque hasta el momento no se confirmaron personas heridas.

Según relataron frentistas del sector a EL DÍA, el incendio se propagó con rapidez debido a la acumulación de residuos y la falta de mantenimiento del predio, lo que habría funcionado como combustible. El humo se extendió por el barrio y obligó a los vecinos a extremar precauciones, mientras que algunas viviendas linderas habrían sufrido daños producto de las altas temperaturas.

“La situación fue muy complicada”, coincidieron los residentes, quienes manifestaron su preocupación por el riesgo de que las llamas alcanzaran otras casas. El temor se mantuvo durante gran parte de la jornada, mientras los equipos de emergencia intentaban controlar el siniestro.

Tras el episodio, vecinos de Melchor Romero reclamaron una intervención urgente del Municipio, con pedidos concretos de limpieza, control del lugar y mejoras en la recolección de residuos, además de mayores inspecciones para evitar que la cantera vuelva a convertirse en un basural a cielo abierto.

El incendio volvió a poner en foco la problemática de los espacios abandonados y sin control en zonas periféricas de la ciudad. En tanto, las tareas para extinguir por completo el fuego continuaban y se aguarda un informe oficial que detalle las causas del siniestro, los daños ocasionados y las medidas que se adoptarán.