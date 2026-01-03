Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

ABSA convoca audiencia pública en La Plata para avanzar sobre un aumento de hasta 40% en la tarifa del agua

ABSA convoca audiencia pública en La Plata para avanzar sobre un aumento de hasta 40% en la tarifa del agua
3 de Enero de 2026 | 12:21

Escuchar esta nota

La empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se preparan para debatir en La Plata una propuesta de modificación del esquema tarifario del servicio de agua potable que impactará en cientos de miles de usuarios durante 2026. La iniciativa, que contempla un incremento sustancial y ajustes frecuentes, se presentará ante una audiencia pública el viernes 9 de enero a las 11.30, un paso formal y obligatorio previo a la aplicación de los cambios. 

El corazón del reclamo: 40% desde febrero y ajustes bimestrales

En el centro del planteo de ABSA se encuentra un esquema que prevé un aumento general cercano al 40% a partir de febrero próximo, acompañado de incrementos periódicos cada dos meses, lo que modifica el régimen actual de actualizaciones tarifarias. La empresa promueve una estructura más “progresiva”, en la que los inmuebles con mayor valuación fiscal pagarían proporciones mayores del ajuste que los sectores con menor valuación. 

La audiencia pública convocada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense será el principal foro para que la empresa exponga las razones técnicas, económicas y financieras de su propuesta ante las organizaciones ciudadanas, especialistas e interesados que deseen participar. 

De qué se trata el procedimiento

La audiencia se realizará en el Salón Auditorio del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, ubicado en Avenida 7 entre 58 y 59, en la ciudad de La Plata. La convocatoria formal también habilita a quienes asistan a consultar el expediente y presentar escritos o preguntas con antelación a la fecha de la audiencia

Este tipo de encuentros es exigido por la normativa vigente para cualquier modificación significativa de tarifas de servicios públicos esenciales, y tiene como objetivo garantizar la transparencia del proceso y la participación de la comunidad en decisiones que afectan directamente su economía cotidiana.

Contexto reciente: aumentos anteriores y presión sobre el bolsillo

La solicitud de ABSA se enmarca en un contexto donde las tarifas del agua ya han sufrido ajustes durante 2025. En diciembre pasado, el valor del metro cúbico de agua y cloacas en La Plata y la región fue actualizado, representando un incremento cercano al 11% respecto de la tarifa anterior.

La propuesta de la empresa para 2026 va más allá de ese porcentaje, y al combinar un aumento inicial significativo con revisiones bimestrales, coloca nuevamente a la cuestión tarifaria en el centro del debate público.

Repercusiones y expectativas

Organizaciones de usuarios, defensores del consumidor y sectores políticos locales ya anticipan que la audiencia pública se convertirá en un ámbito de discusión tensa, con reclamos por la defensa del poder adquisitivo de los vecinos y cuestionamientos a la progresividad del esquema propuesto por ABSA.

Mientras tanto, desde la empresa y el Gobierno provincial aseguran que los ajustes son necesarios para garantizar la sustentabilidad financiera del servicio, mantener la infraestructura y mejorar la provisión en las decenas de localidades que cubre la concesionaria.

