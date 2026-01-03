Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Cristina Kirchner recibió el alta en el Sanatorio Otamendi

Cristina Kirchner recibió el alta en el Sanatorio Otamendi
3 de Enero de 2026 | 16:56

Escuchar esta nota

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió el alta en el Sanatorio Otamendi tras permanecer internada por un cuadro de apendicitis, según el parte médico.

"Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner finalizó su intervención por su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, por lo que ha sido dada de alta", sostiene el documento emitido por el nosocomio.

En este sentido, el hospital indicó que "previamente se retiró el drenaje peritoneal", motivo por el que la paciente "pasó a tratamiento antibiótico vía oral".

La ex vicepresidenta continuará con el tratamiento en su casa de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años en la causa Vialidad.

"Será seguida en su domicilio por su propio equipo médico personal", finaliza el texto.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Conmoción: hallaron sin vida a un agente del Servicio Penitenciario en La Plata

VIDEO. Con Nacho Fernández a la cabeza, así fue el regreso el comienzo de la pretemporada de Gimnasia

Una de las revelaciones del Pincha se va al futbol brasilero: los detalles de la venta

La China, dueña y señora del primer escándalo del año

Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2
+ Leidas

Entre los muñecos ganadores, destacan al grupo de la polémica

Trump anunció la captura de Nicolás Maduro y su salida de Venezuela tras una noche de bombardeos en Caracas

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2

VIDEO.- Misiles de EEUU impactaron en Caracas en plena madrugada en medio del operativo para atrapar a Nicolás Maduro

¿Qué pasa ahora con Venezuela?

Fin de ciclo: Lucas Alario fuera de los planes de Domínguez

Noche de furia en A. Seguí: hubo diez detenidos y dos policías heridos tras incidentes por el caso de abuso sexual

Venezuela, energía e inflación: por qué un cambio político puede impactar en La Plata
Últimas noticias de Política y Economía

Impacto energético: qué pasará con el precio del petróleo tras la caída de Maduro

Kicillof condenó las acciones militares en Venezuela: "Sienta un peligroso precedente"

Los dirigentes platenses opinaron desde polos opuestos sobre la detención de Maduro

Una tarjeta de la AFA cubría gastos de vehículos de lujo en la mansión de Pilar
Deportes
Atención Triperos: arrancó la renovación de abonos de las plateas Favaloro y Basile
VIDEO. Puntapié inicial para el nuevo Gimnasia 2026
Fin de ciclo: Lucas Alario fuera de los planes de Domínguez
Boca puso primera: Cavani, en helicóptero
River se fue a trabajar a Neuquén
Policiales
A toda velocidad, una Ford Ranger chocó en La Plata y escapó: buscan al conductor
Noche de furia en A. Seguí: hubo diez detenidos y dos policías heridos tras incidentes por el caso de abuso sexual
VIDEO.- Otro barrio de La Plata en alerta por un nuevo incendio en una cantera
Incendio en un baldío generó preocupación entre vecinos de Arturo Seguí
VIDEO. En el umbral de la tragedia: un joven baleado y descontrol en Romero
Espectáculos
Dramático relato de Jorge Rial sobre cómo vivió en vivo el terremoto en México
“Yo estoy soltera”: el picante reencuentro entre Zaira Nara y Bauleti, entre reproches y flores
Pagani prefirió la paz antes que a Beto Casella
Pelotas y hornallas: verano novedoso en la tevé
Telefé sigue apostando por “Código Viaje”
Información General
La Plata lideró los casos de hantavirus en la provincia durante 2025
Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”
Los números de la suerte del sábado 3 de diciembre de 2026, según el signo del zodíaco
Llega la primera Super Luna de 2026: el calendario completo del año
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla