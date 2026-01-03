Polémica por la votación de los muñecos en La Plata: grupos denuncian falta de transparencia 

La votación organizada por la Municipalidad de La Plata para elegir al muñeco destacado de fin de año quedó envuelta en la polémica luego de que varios grupos de muñequeros expresaran su disconformidad con el sistema utilizado y los resultados finales, que arrojaron una diferencia llamativamente amplia entre el primer y el segundo puesto.

El reclamo comenzó a circular con fuerza en redes sociales y grupos vinculados a la tradicional quema de muñecos, donde referentes de distintos equipos pusieron en duda la transparencia del mecanismo de votación digital implementado este año por el Municipio.

En diálogo en exclusiva con EL DIA, Rodrigo, referente de uno de los grupos muñequeros más reconocidos de la ciudad —quien pidió resguardar su identidad completa— explicó que el cuestionamiento no apunta contra el muñeco ganador, sino contra el modo en que se desarrolló la votación.

“El año pasado ganamos con poco más de 3 mil votos y en ediciones anteriores los ganadores nunca superaron los 10 mil. Esta vez, la diferencia fue de 88 mil votos para el primero contra casi 7 mil del segundo. Es una diferencia abismal y deja mucho que pensar”, señaló.

Según detalló, a diferencia de años anteriores, el sistema permitió votar sin límites, sin exigir el ingreso con una cuenta de Gmail ni restringir el voto a una sola vez por persona, algo que históricamente había sido una condición central.

“Todos los años anteriores era un voto por persona y tenías que estar registrado. Esta vez, la opción para limitar un voto por usuario estaba desactivada, lo que permitía que una misma persona vote las veces que quisiera hasta el cierre de la votación”, explicó.

Los muñequeros también advirtieron sobre la posibilidad de manipulación informática del sistema, al no contar con restricciones básicas de seguridad.

“Con ese esquema, no solo una persona podía votar mil veces, sino que alguien con conocimientos podía programar un bot para que vote automáticamente hasta que se cierre la votación”, afirmó Rodrigo.

Otro de los puntos que generó malestar fue el cierre anticipado de la votación, que —según indicaron— se produjo el 1° de enero a las 18, un horario y una modalidad que no se habían registrado en ediciones anteriores. Además, los resultados se difundieron recién el día 2, lo que sumó sospechas entre los participantes.

En ese sentido, el referente remarcó que la preocupación excede la competencia simbólica de los muñecos. “Si un ente gubernamental como la Municipalidad se maneja así en un sistema de votación tan simple, deja muchas dudas sobre cómo se gestionan otros sistemas de votación más importantes, que afectan a todos los ciudadanos”, sostuvo enojado.

La polémica también se refleja en los comentarios de la publicación oficial de la votación, donde numerosos vecinos expresaron sorpresa por la amplísima diferencia de votos y cuestionaron el procedimiento utilizado.

Hasta el momento, no hubo una respuesta oficial del Municipio para aclarar los criterios técnicos del sistema de votación ni explicar por qué se modificaron las condiciones respecto a años anteriores. Mientras tanto, los grupos muñequeros reclaman explicaciones públicas y mayor transparencia para futuras ediciones de una tradición profundamente arraigada en la identidad cultural platense.