Polémica por la votación de los muñecos en La Plata: grupos denuncian falta de transparencia 

Trump afirmó que vio "en directo" la captura de Maduro: "Fue como un show televisivo"
Trump afirmó que vio "en directo" la captura de Maduro: "Fue como un show televisivo"
ABSA convoca audiencia pública en La Plata para avanzar sobre un aumento de hasta 40% en la tarifa del agua
Los dirigentes platenses opinaron desde polos opuestos sobre la detención de Maduro
Sigue el éxodo hacia la Costa con más de 2290 autos por hora en la ruta 2
La Plata lideró los casos de hantavirus en la provincia durante 2025
El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
Fin de semana con mañanas frescas: cómo sigue el tiempo este primer sábado del 2026 en La Plata
VIDEO. No hay agua a la vista... crece la problemática en la Ciudad
Entre los muñecos ganadores, destacan al grupo de la polémica
Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros
Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy sábado con el diario EL DIA
Historia de violencia y robos: así cayeron los “Berracos” en La Plata
Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”
Una tarjeta de la AFA cubría gastos de vehículos de lujo en la mansión de Pilar
Kicillof retoma su agenda tras el receso y hará recorridas por la Costa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La votación organizada por la Municipalidad de La Plata para elegir al muñeco destacado de fin de año quedó envuelta en la polémica luego de que varios grupos de muñequeros expresaran su disconformidad con el sistema utilizado y los resultados finales, que arrojaron una diferencia llamativamente amplia entre el primer y el segundo puesto.
El reclamo comenzó a circular con fuerza en redes sociales y grupos vinculados a la tradicional quema de muñecos, donde referentes de distintos equipos pusieron en duda la transparencia del mecanismo de votación digital implementado este año por el Municipio.
En diálogo en exclusiva con EL DIA, Rodrigo, referente de uno de los grupos muñequeros más reconocidos de la ciudad —quien pidió resguardar su identidad completa— explicó que el cuestionamiento no apunta contra el muñeco ganador, sino contra el modo en que se desarrolló la votación.
“El año pasado ganamos con poco más de 3 mil votos y en ediciones anteriores los ganadores nunca superaron los 10 mil. Esta vez, la diferencia fue de 88 mil votos para el primero contra casi 7 mil del segundo. Es una diferencia abismal y deja mucho que pensar”, señaló.
Según detalló, a diferencia de años anteriores, el sistema permitió votar sin límites, sin exigir el ingreso con una cuenta de Gmail ni restringir el voto a una sola vez por persona, algo que históricamente había sido una condición central.
“Todos los años anteriores era un voto por persona y tenías que estar registrado. Esta vez, la opción para limitar un voto por usuario estaba desactivada, lo que permitía que una misma persona vote las veces que quisiera hasta el cierre de la votación”, explicó.
Los muñequeros también advirtieron sobre la posibilidad de manipulación informática del sistema, al no contar con restricciones básicas de seguridad.
“Con ese esquema, no solo una persona podía votar mil veces, sino que alguien con conocimientos podía programar un bot para que vote automáticamente hasta que se cierre la votación”, afirmó Rodrigo.
Otro de los puntos que generó malestar fue el cierre anticipado de la votación, que —según indicaron— se produjo el 1° de enero a las 18, un horario y una modalidad que no se habían registrado en ediciones anteriores. Además, los resultados se difundieron recién el día 2, lo que sumó sospechas entre los participantes.
En ese sentido, el referente remarcó que la preocupación excede la competencia simbólica de los muñecos. “Si un ente gubernamental como la Municipalidad se maneja así en un sistema de votación tan simple, deja muchas dudas sobre cómo se gestionan otros sistemas de votación más importantes, que afectan a todos los ciudadanos”, sostuvo enojado.
La polémica también se refleja en los comentarios de la publicación oficial de la votación, donde numerosos vecinos expresaron sorpresa por la amplísima diferencia de votos y cuestionaron el procedimiento utilizado.
Hasta el momento, no hubo una respuesta oficial del Municipio para aclarar los criterios técnicos del sistema de votación ni explicar por qué se modificaron las condiciones respecto a años anteriores. Mientras tanto, los grupos muñequeros reclaman explicaciones públicas y mayor transparencia para futuras ediciones de una tradición profundamente arraigada en la identidad cultural platense.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí