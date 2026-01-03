Lanzan alerta por crecidas del Río de La Plata en la Región

Fiscal de Nueva York aseguró que Maduro será procesado por narcoterrorismo y posesión de armas destructivas
El Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval, dependiente del Ministerio de Defensa, informó esta mañana que el Río de La Plata interior se encontrará durante el día de hoy con crecida que alcanzarán 1,50 metros sobre los valores indicados en las tablas de mareas.
Los valores por encima de lo habitual afectaba a la región del Gran La Plata, se indicó.
En la madrugada del sábado, el Puerto La Plata registró una marca de 2,10 metros.
En tanto que se prevén valores similares hacia las 17 horas.
Por su parte, ante una emergencia es importante con comunicarse con Prefectura Naval al 106. En Berisso, Defensa Civil responde al 103.
