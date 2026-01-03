El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia

El Banco Central inició un sumario contra la AFA, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y otros directivos de la entidad por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria. La investigación abarca cinco universos de operaciones, desarrollados entre los años 2020 y 2023, con un monto total bajo análisis que supera los 131.384.000 dólares y 94.999.920 euros.

En suma, el volumen en cuestión supera los 242 millones de dólares.

Según fuentes al tanto de las investigaciones, el sumario se centra en el ingreso y/o la liquidación irregular de divisas provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de televisación y transferencias internacionales de organismos deportivos, como la FIFA y la Conmebol.

ESTRATEGIA EN LA MIRA

El eje de la maniobra observada reside en el cambio de concepto con el que la AFA declaró estos fondos: pasó de catalogarlos como “otros servicios personales, culturales y recreativos” (código S24) a “otras transferencias corrientes” (código 108). Esto habría permitido esquivar la obligación de liquidar los dólares en el mercado oficial, al hacerlos figurar como donaciones y no como pagos por servicios.

Esta estrategia aparece en los ingresos de fondos provenientes de la marca deportiva Adidas por sponsoreo, así como en contratos de televisación con empresas como Fox y Argentina Football Distribution LLC.

El contrato entre AFA y Adidas International Marketing, firmado en noviembre de 2017 y vigente hasta 2030 por un total de 260 millones de euros, es uno de los principales ítems del sumario. El monto bajo análisis suma casi 95 millones de euros que, según la investigación, no fueron liquidados desde la segunda mitad de 2020.

Las fuentes señalan que durante los primeros años del vínculo con la empresa (2018-2019), la AFA liquidó correctamente los fondos. A partir del endurecimiento del cepo cambiario dispuesto por el gobierno de entonces, la entidad modificó el rubro de ingreso y así evitó la conversión de divisas a pesos, beneficiándose de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Las empresas, asumen, siguieron haciendo sus pagos normalmente mientras que la AFA fue la que cambió el concepto de los ingresos para evitar liquidar las divisas en el MULC (Mercado Único Libre de Cambios).

ESQUIVÓ LA LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA

En el caso de los fondos provenientes de Fox, la suma en revisión supera los 45 millones de dólares. El expediente también incluye a Argentina Football Distribution, con 78 millones de esa moneda. En estas transferencias, la AFA utilizó el mismo método: declaró los ingresos bajo el concepto de donación o transferencias corrientes y esquivó la liquidación obligatoria.

El sumario también incorpora los movimientos relacionados con FIFA y Conmebol. Para FIFA, se detectaron transferencias por 498.000 dólares pendientes de liquidación por “código incorrecto” y 6.268.000 dólares pendientes de ingreso y liquidación. En el caso de Conmebol, las sumas ascienden a 8.676.000 dólares bajo la primera categoría y 5.942.000 de dólares bajo la segunda. Entre los conceptos figuran subsidios y adelantos destinados a la Copa América, torneos femeninos y de futsal.

El expediente discrimina entre “montos ingresados y no liquidados” y “montos directamente no ingresados al Mercado Único y Libre de Cambios”. Eso permite identificar el recorrido de los fondos y las modalidades de presunta infracción. Según fuentes de la investigación, la defensa de la AFA se apoya en la figura de la donación, que exime de la obligación de liquidar divisas en el mercado oficial según la regulación vigente.

Tapia y Toviggino, apuntados

El sumario incluye como responsables a la AFA como persona jurídica, a su presidente y a los tesoreros que estuvieron al frente durante el período investigado: Alejandro Nadur y Pablo Toviggino. El mecanismo, según los investigadores, permitió a la AFA mantener su patrimonio en dólares y evitar pérdidas derivadas de la brecha cambiaria.

El sumario es de carácter cambiario y, si avanza, puede derivar en sanciones económicas y en la inhabilitación para operar en el mercado de cambios. Las fuentes consultadas precisan que el Banco Central concedió varias prórrogas a la AFA para responder al sumario, con la última fijada para el 1 de septiembre de 2025. Son operaciones hasta el Mundial de Qatar. Los movimientos posteriores no están incluidos porque se presume que las transferencias se canalizaron directamente a cuentas en el exterior, algo que se investiga por separado.