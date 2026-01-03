Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Por presuntas irregularidades en el ingreso de divisas

El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia

La pesquisa alcanza a operaciones realizadas entre los años 2020 y 2023 por más de 242 millones de dólares

El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia

El Banco central abrió un sumario contra la AFA y tapia / web

3 de Enero de 2026 | 02:24
Edición impresa

El Banco Central inició un sumario contra la AFA, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y otros directivos de la entidad por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria. La investigación abarca cinco universos de operaciones, desarrollados entre los años 2020 y 2023, con un monto total bajo análisis que supera los 131.384.000 dólares y 94.999.920 euros.

En suma, el volumen en cuestión supera los 242 millones de dólares.

Según fuentes al tanto de las investigaciones, el sumario se centra en el ingreso y/o la liquidación irregular de divisas provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de televisación y transferencias internacionales de organismos deportivos, como la FIFA y la Conmebol.

LE PUEDE INTERESAR

La SIDE “te escucha”: refuerzan la contrainteligencia

LE PUEDE INTERESAR

Kicillof retoma su agenda tras el receso y hará recorridas por la Costa

ESTRATEGIA EN LA MIRA

El eje de la maniobra observada reside en el cambio de concepto con el que la AFA declaró estos fondos: pasó de catalogarlos como “otros servicios personales, culturales y recreativos” (código S24) a “otras transferencias corrientes” (código 108). Esto habría permitido esquivar la obligación de liquidar los dólares en el mercado oficial, al hacerlos figurar como donaciones y no como pagos por servicios.

Esta estrategia aparece en los ingresos de fondos provenientes de la marca deportiva Adidas por sponsoreo, así como en contratos de televisación con empresas como Fox y Argentina Football Distribution LLC.

El contrato entre AFA y Adidas International Marketing, firmado en noviembre de 2017 y vigente hasta 2030 por un total de 260 millones de euros, es uno de los principales ítems del sumario. El monto bajo análisis suma casi 95 millones de euros que, según la investigación, no fueron liquidados desde la segunda mitad de 2020.

Las fuentes señalan que durante los primeros años del vínculo con la empresa (2018-2019), la AFA liquidó correctamente los fondos. A partir del endurecimiento del cepo cambiario dispuesto por el gobierno de entonces, la entidad modificó el rubro de ingreso y así evitó la conversión de divisas a pesos, beneficiándose de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Las empresas, asumen, siguieron haciendo sus pagos normalmente mientras que la AFA fue la que cambió el concepto de los ingresos para evitar liquidar las divisas en el MULC (Mercado Único Libre de Cambios).

ESQUIVÓ LA LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA

En el caso de los fondos provenientes de Fox, la suma en revisión supera los 45 millones de dólares. El expediente también incluye a Argentina Football Distribution, con 78 millones de esa moneda. En estas transferencias, la AFA utilizó el mismo método: declaró los ingresos bajo el concepto de donación o transferencias corrientes y esquivó la liquidación obligatoria.

El sumario también incorpora los movimientos relacionados con FIFA y Conmebol. Para FIFA, se detectaron transferencias por 498.000 dólares pendientes de liquidación por “código incorrecto” y 6.268.000 dólares pendientes de ingreso y liquidación. En el caso de Conmebol, las sumas ascienden a 8.676.000 dólares bajo la primera categoría y 5.942.000 de dólares bajo la segunda. Entre los conceptos figuran subsidios y adelantos destinados a la Copa América, torneos femeninos y de futsal.

El expediente discrimina entre “montos ingresados y no liquidados” y “montos directamente no ingresados al Mercado Único y Libre de Cambios”. Eso permite identificar el recorrido de los fondos y las modalidades de presunta infracción. Según fuentes de la investigación, la defensa de la AFA se apoya en la figura de la donación, que exime de la obligación de liquidar divisas en el mercado oficial según la regulación vigente.

Tapia y Toviggino, apuntados

El sumario incluye como responsables a la AFA como persona jurídica, a su presidente y a los tesoreros que estuvieron al frente durante el período investigado: Alejandro Nadur y Pablo Toviggino. El mecanismo, según los investigadores, permitió a la AFA mantener su patrimonio en dólares y evitar pérdidas derivadas de la brecha cambiaria.

El sumario es de carácter cambiario y, si avanza, puede derivar en sanciones económicas y en la inhabilitación para operar en el mercado de cambios. Las fuentes consultadas precisan que el Banco Central concedió varias prórrogas a la AFA para responder al sumario, con la última fijada para el 1 de septiembre de 2025. Son operaciones hasta el Mundial de Qatar. Los movimientos posteriores no están incluidos porque se presume que las transferencias se canalizaron directamente a cuentas en el exterior, algo que se investiga por separado.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Allanaron la casa de un dirigente de la Coalición Cívica: la bronca de Carrió
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Máxima tensión por el caso de la nena abusada en La Plata: vecinos enardecidos en la casa de un acusado

Conmoción: hallaron sin vida a un agente del Servicio Penitenciario en La Plata

VIDEO. Con Nacho Fernández a la cabeza, así fue el regreso el comienzo de la pretemporada de Gimnasia

Una de las revelaciones del Pincha se va al futbol brasilero: los detalles de la venta

Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo

La China, dueña y señora del primer escándalo del año

Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2
+ Leidas

Entre los muñecos ganadores, destacan al grupo de la polémica

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2

Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros

VIDEO.- Éxodo turístico en marcha: cientos de usuarios coparon la Terminal

La brutalidad de Putin: documentos exponen sus abusos

Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo

Fuego, gritos y jóvenes atrapados: escenas tremendas en el bar suizo

VIDEO. Puntapié inicial para el nuevo Gimnasia 2026
Últimas noticias de Política y Economía

Una tarjeta de la AFA cubría gastos de vehículos de lujo en la mansión de Pilar

La SIDE “te escucha”: refuerzan la contrainteligencia

Kicillof retoma su agenda tras el receso y hará recorridas por la Costa

Dólares para arriba con el nuevo esquema de ajuste
Deportes
VIDEO. Puntapié inicial para el nuevo Gimnasia 2026
Fin de ciclo: Lucas Alario fuera de los planes de Domínguez
Boca puso primera: Cavani, en helicóptero
River se fue a trabajar a Neuquén
El Rojo pone primera antes de viajar a Uruguay
Policiales
VIDEO. En el umbral de la tragedia: un joven baleado y descontrol en Romero
El paso a paso de un golpe planificado en Olmos
VIDEO. Pueblada en Arturo Seguí por el abuso de una nena
Historia de violencia y robos: así cayeron los “Berracos” en La Plata
El año empezó mal en Tolosa: desvalijaron un club de fútbol infantil
Espectáculos
Pagani prefirió la paz antes que a Beto Casella
Pelotas y hornallas: verano novedoso en la tevé imagen
Telefé sigue apostando por “Código Viaje”
Feroz interna: Juana Repetto dio más datos sobre el vínculo con su hermano
Al fin: Gianinna Maradona superó a Osvaldo y blanqueó a su nuevo novio
Información General
Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”
Los números de la suerte del sábado 3 de diciembre de 2026, según el signo del zodíaco
Llega la primera Super Luna de 2026: el calendario completo del año
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Mar del Plata sorprende a los turistas con un mar inusualmente templado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla