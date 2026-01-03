Boca puso primera: Cavani, en helicóptero

El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y "Chiqui" Tapia
El plantel se entrenó en Ezeiza y el uruguayo cruzó el Charco vía aérea. Sin refuerzos, renovó el arquero Javier García
Boca, bajo las órdenes de Claudio Úbeda como entrenador, volvió a los entrenamientos en el predio que el club posee en Ezeiza y dio por iniciada la pretemporada con la particularidad que el uruguayo Edinson Cavani llegó en helicópt-ero: así lo fue mostrando en sus redes antes de sumarse al resto.
En este reencuentro del plantel los jugadores de Boca fueron sometidos a exámenes de rutina, como es costumbre cada vez que inician las pretemporadas.
El plantel retornó a los entrenamientos sin refuerzos pero con tres bajas: el colombiano Frank Fabra, el mediocampista Ignacio Miramón y el defensor Cristián Lema. Además, Lucas Janson, Agustín Martegani, Nicolás Orsini y Norberto Briasco fueron notificados de que no serán tenidos en cuenta para esta temporada. En cambio se anunció la renovación del arquero Javier García, quien no iba a ser tenido en cuenta. Polémica en las redes.
Sin embargo, a pesar de no contar con refuerzos en este inicio de año, el entrenador boquense sumó a la pretemporada a cuatro juveniles que fueron promovidos desde la Reserva dirigida por Mariano Herrón: los defensores Dylan Gorosito y Santiago Zampieri, el mediocampista Tomás Aranda y el delantero Leonel Flores.
En estos 23 días previos al inicio del Torneo Apertura, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme intentará pulir detalles con Atlético Nacional de Colombia por la llegada de Marino Hinestroza y apuntará a obtener los servicios del capitán y defensor de San Lorenzo, Gastón Hernández.
Esta es la primera pretemporada a cargo de Claudio Úbeda. El ex ayudante de campo de Russo iniciará su ciclo como entrenador de manera oficial, ya que este último semestre había sido de manera interina. El ex defensor de Racing asumió el cargo el pasado 8 de octubre y rápidamente logró encaminar al equipo que terminó siendo líder del Grupo A del Clausura, ganó con autoridad el Superclásico frente a River en La Bombonera y consiguió la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, uno de los principales objetivos deportivos del club.
En números, dirigió ocho partidos oficiales, con seis victorias y apenas dos derrotas, un rendimiento del 75 por ciento, 13 goles a favor y solo cinco en contra.
