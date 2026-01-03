Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Empezó la pretemporada xeneize

Boca puso primera: Cavani, en helicóptero

El plantel se entrenó en Ezeiza y el uruguayo cruzó el Charco vía aérea. Sin refuerzos, renovó el arquero Javier García

Boca puso primera: Cavani, en helicóptero

Primera pretemporada con Claudio übeda al frente del plantel

3 de Enero de 2026 | 04:01
Edición impresa

Boca, bajo las órdenes de Claudio Úbeda como entrenador, volvió a los entrenamientos en el predio que el club posee en Ezeiza y dio por iniciada la pretemporada con la particularidad que el uruguayo Edinson Cavani llegó en helicópt-ero: así lo fue mostrando en sus redes antes de sumarse al resto.

En este reencuentro del plantel los jugadores de Boca fueron sometidos a exámenes de rutina, como es costumbre cada vez que inician las pretemporadas.

El plantel retornó a los entrenamientos sin refuerzos pero con tres bajas: el colombiano Frank Fabra, el mediocampista Ignacio Miramón y el defensor Cristián Lema. Además, Lucas Janson, Agustín Martegani, Nicolás Orsini y Norberto Briasco fueron notificados de que no serán tenidos en cuenta para esta temporada. En cambio se anunció la renovación del arquero Javier García, quien no iba a ser tenido en cuenta. Polémica en las redes.

Sin embargo, a pesar de no contar con refuerzos en este inicio de año, el entrenador boquense sumó a la pretemporada a cuatro juveniles que fueron promovidos desde la Reserva dirigida por Mariano Herrón: los defensores Dylan Gorosito y Santiago Zampieri, el mediocampista Tomás Aranda y el delantero Leonel Flores.

En estos 23 días previos al inicio del Torneo Apertura, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme intentará pulir detalles con Atlético Nacional de Colombia por la llegada de Marino Hinestroza y apuntará a obtener los servicios del capitán y defensor de San Lorenzo, Gastón Hernández.

Esta es la primera pretemporada a cargo de Claudio Úbeda. El ex ayudante de campo de Russo iniciará su ciclo como entrenador de manera oficial, ya que este último semestre había sido de manera interina. El ex defensor de Racing asumió el cargo el pasado 8 de octubre y rápidamente logró encaminar al equipo que terminó siendo líder del Grupo A del Clausura, ganó con autoridad el Superclásico frente a River en La Bombonera y consiguió la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, uno de los principales objetivos deportivos del club.

LE PUEDE INTERESAR

River se fue a trabajar a Neuquén

LE PUEDE INTERESAR

El Rojo pone primera antes de viajar a Uruguay

En números, dirigió ocho partidos oficiales, con seis victorias y apenas dos derrotas, un rendimiento del 75 por ciento, 13 goles a favor y solo cinco en contra.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Máxima tensión por el caso de la nena abusada en La Plata: vecinos enardecidos en la casa de un acusado

Conmoción: hallaron sin vida a un agente del Servicio Penitenciario en La Plata

VIDEO. Con Nacho Fernández a la cabeza, así fue el regreso el comienzo de la pretemporada de Gimnasia

Una de las revelaciones del Pincha se va al futbol brasilero: los detalles de la venta

Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo

La China, dueña y señora del primer escándalo del año

Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2
+ Leidas

Entre los muñecos ganadores, destacan al grupo de la polémica

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2

Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros

VIDEO.- Éxodo turístico en marcha: cientos de usuarios coparon la Terminal

La brutalidad de Putin: documentos exponen sus abusos

Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo

Fuego, gritos y jóvenes atrapados: escenas tremendas en el bar suizo

Fin de ciclo: Lucas Alario fuera de los planes de Domínguez
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Puntapié inicial para el nuevo Gimnasia 2026

Fin de ciclo: Lucas Alario fuera de los planes de Domínguez

River se fue a trabajar a Neuquén

El Rojo pone primera antes de viajar a Uruguay
Policiales
VIDEO. En el umbral de la tragedia: un joven baleado y descontrol en Romero
El paso a paso de un golpe planificado en Olmos
VIDEO. Pueblada en Arturo Seguí por el abuso de una nena
Historia de violencia y robos: así cayeron los “Berracos” en La Plata
El año empezó mal en Tolosa: desvalijaron un club de fútbol infantil
Espectáculos
Pagani prefirió la paz antes que a Beto Casella
Pelotas y hornallas: verano novedoso en la tevé
Telefé sigue apostando por “Código Viaje”
Feroz interna: Juana Repetto dio más datos sobre el vínculo con su hermano
Al fin: Gianinna Maradona superó a Osvaldo y blanqueó a su nuevo novio
La Ciudad
VIDEO. No hay agua a la vista... crece la problemática en la Ciudad
VIDEO. Año nuevo, pero sin luz: más cortes en La Plata
Andar sin VTV o alcoholizado puede costar $1.800.000
Fin de semana con clima agradable en la Región
Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros
Política y Economía
Una tarjeta de la AFA cubría gastos de vehículos de lujo en la mansión de Pilar
El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
La SIDE “te escucha”: refuerzan la contrainteligencia
Kicillof retoma su agenda tras el receso y hará recorridas por la Costa
Dólares para arriba con el nuevo esquema de ajuste

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla