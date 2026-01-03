Año nuevo, pero sin luz: más cortes en La Plata

Los cortes de energía eléctrica se repitieron en distintos barrios de La Plata durante los últimos días y generaron complicaciones en la vida cotidiana de numerosos vecinos. Las interrupciones del servicio se registraron tanto a fines de diciembre como en el inicio de enero, en un contexto de altas temperaturas y aumento del consumo eléctrico, según relataron frentistas de diferentes zonas de la ciudad.

En la zona de calle 25 entre 513 bis y 514, los vecinos informaron que los cortes se extendieron hasta la mañana de este jueves. “Acá estuvimos sin luz desde ayer y recién volvió hoy a la mañana”, señalaron residentes del sector, quienes indicaron que la falta de suministro afectó el uso de electrodomésticos y el descanso nocturno.

Otro de los puntos afectados fue el área de 17 entre 65 y 66, donde el servicio se interrumpió este 2 de enero desde las 7.30. Vecinos de esa cuadra afirmaron que “arrancamos el día sin luz y todavía no tenemos respuestas”, y señalaron que la situación se repite con frecuencia durante jornadas de alta demanda.

También se reportaron cortes en la zona de 19 y 60, donde frentistas indicaron que permanecieron varias horas sin energía. “Se cortó y estuvimos buena parte del día sin servicio”, comentaron, al tiempo que remarcaron la falta de información sobre los motivos de la interrupción y los tiempos de restitución.

Uno de los casos más extensos se registró en la zona de 21 y 63, donde los vecinos permanecieron más de 24 horas sin suministro eléctrico en la previa de Año Nuevo. Según relataron, el corte comenzó durante la mañana del 31 de diciembre y se prolongó durante gran parte de la jornada. “Pasamos todo el 31 sin luz”, indicó un frentista del lugar.

De acuerdo a los testimonios, el origen del problema fue una falla en un transformador del barrio. Personal técnico realizó tareas de reparación, pero el servicio no logró normalizarse de manera inmediata. “Arreglaron el transformador, pero la luz no volvía o se cortaba de nuevo”, explicaron vecinos de la cuadra.

Con el paso de las horas y sin una restitución estable, varias familias tomaron la decisión de trasladarse a otras viviendas para pasar la noche del 31.

“Nos fuimos a lo de unos familiares porque no se podía estar”, señaló uno de los afectados, quien remarcó que la situación alteró los planes previstos para recibir el nuevo año.

Tras el restablecimiento del servicio, los inconvenientes continuaron. Vecinos de 21 y 63 indicaron que durante los días siguientes se registraron al menos dos nuevos cortes.

“Volvió, pero después se cortó otra vez”, afirmaron, y advirtieron que el sistema del barrio no responde ante picos de consumo.