Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo

Verano, calor, la playa, el mar. El contexto es propicio para que se enciendan las hormonas. Punta del Este se convirtió, este veranito, en la Villa Cariño más top. Desde la costa esteña llegan las noticias de rumores y arrumacos. Desde Zaira Nara con un heredero multimillonario y dueño de una vida excéntrica, hasta dos solteros golpeados que, parece, le están dando rienda suelta a la pasión.

La versión la contó ayer Yanina Latorre, palabra mayor a la hora de ventilar chismes. Él quedó con el corazón roto cuando su ex novia lo dejó y aunque su intención era recuperarla, ella ya se mostró con un mejor postor. Hablamos de Facundo Pieres. El polista estaría iniciando un romance con otra paloma herida, Chechu Bonelli, que todavía no supera a Cvitanich, pero lo intenta, al parecer, en los brazos fornidos del deportista.