Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo

El Banco Central investiga a la AFA por presuntas maniobras cambiarias por unos US$ 240 millones
Hay zonas de La Plata que llevan casi una semana sin agua: hartos, los vecinos salen a la calle a protestar
Cayeron "Los Berracos" en La Plata: escruches violentos, antecedentes pesados y pasos por cárceles
Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2
Voraz incendio en La Plata: la casa de un acumulador, otras dos viviendas en riesgo y ardua tarea de bomberos
Conmoción: hallaron sin vida a un agente del Servicio Penitenciario en La Plata
¡La rompió en el karaoke! Morena, la sobrina de Lionel Messi, cantando en el festejo familiar de Año Nuevo
“Imposible tener un momento de lujuria”: el deseo sexual de Noelia Marzol
Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia
Quema de muñecos en La Plata: se conocieron los tres momos ganadores
VIDEO. La odisea de los vecinos de La Plata para pasar Año Nuevo sin luz
¡Atención! Corte total de agua en la Región: a qué zonas afecta y hasta cuándo estarán sin servicio
El ring raje pasó de moda: "El timbre de la 14", la revolución en Berisso que se viralizó en todo el mundo
Las máquinas se pelean: choques entre Inteligencias Artificiales obligan a trabajar a los humanos
Una de las revelaciones del Pincha se va al futbol brasilero: los detalles de la venta
Gimnasia confirmó el regreso de Ignacio Miramón: "Vuelve a casa"
Filtración explosiva: miles de documentos secretos dejaron al desnudo la maquinaria de abuso de Putin contra su propio ejército
El Cromañón suizo: cuando una noche de fiesta se convirtió en pesadilla
VIDEO.- Denuncian salvaje usurpación a una familia en La Plata: golpes, tiros, amenazas y hasta les queman el auto
Llega la primera Super Luna de 2026: el calendario completo del año
Competencias, responsabilidades y polémicas: el Gobierno oficializó la reforma de la SIDE y explicó los cambios
Investigan la transferencia de 109 millones de dólares de la empresa de Faroni a un broker de Uruguay
VIDEO.- ¡Explotó el verano! La Terminal de La Plata, atestada de pasajeros por el éxodo turístico
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
"Se quemaba el muñeco y la pirotecnia voló": perdió la visión de un ojo durante los festejos en La Plata
Verano, calor, la playa, el mar. El contexto es propicio para que se enciendan las hormonas. Punta del Este se convirtió, este veranito, en la Villa Cariño más top. Desde la costa esteña llegan las noticias de rumores y arrumacos. Desde Zaira Nara con un heredero multimillonario y dueño de una vida excéntrica, hasta dos solteros golpeados que, parece, le están dando rienda suelta a la pasión.
La versión la contó ayer Yanina Latorre, palabra mayor a la hora de ventilar chismes. Él quedó con el corazón roto cuando su ex novia lo dejó y aunque su intención era recuperarla, ella ya se mostró con un mejor postor. Hablamos de Facundo Pieres. El polista estaría iniciando un romance con otra paloma herida, Chechu Bonelli, que todavía no supera a Cvitanich, pero lo intenta, al parecer, en los brazos fornidos del deportista.
