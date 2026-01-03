Puntapié inicial para el nuevo Gimnasia 2026

Si la Navidad trajo a Nacho Fernández, el nuevo año llegó con el regreso de Ignacio Miramón. El armado de un nuevo Gimnasia que apunte a pelear por objetivos más importantes este año contempla algunos refuerzos más, pero bien específicos: la idea es que se sumen un central (la prioridad sigue siendo la continuidad de Renzo Giampaoli, pero si no continúa vendrá u refuerzo), en extremo y un centrodelantero.

Luego de los Nachos, la idea de la dirigencia encabezada por Carlos Anacleto es apurar la llegada del delantero que compita con Marcelo Torres. El nombre de Radamel Falcao fue evaluado pero es una apuesta de cierto riesgo, por lo que su llegada quedó en un segundo plano, ya que hay gestiones avanzadas por otro delantero cuyo nombre aún no trascendió. También fue descartado Marcelo Estigarribia por cuestiones económicas.

Ante la inminente salida de Juan Pintado a su país, la idea es que no se sume un lateral. El diálogo con el entorno de Marcelo Weigandt para su regreso chocó con el obstáculo de los números, hoy insalvables para la nueva dirigencia mens sana.

Una de las prioridades del cuerpo técnico es contar lo antes posible con las caras nuevas, ya que en tres semanas se reanudará el fútbol oficial. En el borrador de la Liga Profesional Gimnasia debutará el sábado 24 ante Racing en el Bosque y el miércoles 28 jugará la segunda fecha con River en el Monumental. Luego jugará dos lunes seguidos (el 2 de febrero como local de Aldosivi y el 9 como visitante de Barracas Central) para enfrentar a Estudiantes el domingo 15 en el clásico de la ciudad, todavía sin horario definido. El torneo contempla en febrero y marzo otras dos fecha entre semana, ambas con el Lobo como visitante frente a Rosario Central (el 25 de febrero) y Banfield (el 11 de marzo).

El plantel comenzó su preparación con Nacho Fernández como única cara nueva y sin la presencia de Guillermo Enrique, quien gestiona su salida de la institución. El Lobo se entrenará hasta el sábado 10 de enero en Estancia Chica, con un cronograma ya establecido. Los días lunes, martes y jueves el entrenamiento será en doble turno con concentración en el predio de Abasto. Los sábados 10 de enero y 17 de enero Gimnasia tendrá dos amistosos de preparación, posiblemente con Agropecuario y San Lorenzo como rivales.

La nómina de 40 futbolistas presentes en Estancia Chica contempla muchos casos particulares. Por ejemplo, Alexis Steimbach vuelve de Tristán Suárez y formará parte del plantel, incluso con chances de pelear por el puesto de lateral derecho con Gonzalo González, quien volvió bien tras una delicada lesión. Otro que tomó un nuevo aire en el Lobo es Diego Mastrángelo, ahora en su nueva posición de mediocampista central.

Alan Sosa se presentó ayer pero jugará nuevamente en Aldosivi, a préstamo por un año, luego de extender su contrato con Gimnasia. Además, hay jugadores nacidos en el club que pueden salir a préstamo (Fabricio Corbalán, Leandro Mamut) o rescindir sus vínculos (Guillermo Enrique, Bautista Barros Schelotto y Nicolás Sánchez que regresaron de un par de años cedidos). También está avanzada la gestión para rescindir el contrato de Sebastián Lomónaco, Juan Yangali podría cortar anticipadamente su vínculo y volver al fútbol de ascenso, mientras se busca la salida de Maximiliano Zalazar. Gastón Suso tiene alguna oferta para emigrar (por ejemplo, de Atlético Tucumán), pero si se va Gimnasia buscará un refuerzo más para la zaga.

Augusto Max, Enzo Martínez (a quien le compraron el 50% del pase y firmó por tres temporadas) y Franco Torres son los jugadores con contrato hasta el 31 de diciembre que van a continuar. En el caso de Max, su continuidad estaba muy ligada a la llegada de Miramón, ya que si se apuntaba a otro volante central la decisión hubiera sido diferente, aunque también pesó la palabra de Zaniratto en la decisión final.

Mateo Seoane seguirá siempre y cuando se logre reducir la opción de compra de su pase al 31 de diciembre de 2026, valuada en 900 mil dólares. Y el colombiano Juan José Pérez, que se sumará a los entrenamientos hoy por la mañana, en principio continuará en el club.

Por su parte, tanto Facundo Di Biasi como Ivo Mammini están en recuperación de sus lesiones de ligamentos cruzados y estarán afuera durante todo el Apertura. En el caso del delantero, la dirigencia y su representante deberán ponerse de acuerdo acerca de su continuidad, ya que el contrato caducó el pasado 31 de diciembre aunque Gimnasia debe hacerse cargo del pago de los sueldos hasta que tenga el alta médica definitiva, en caso de no renovar el vínculo.

Algunos juveniles que iniciaron el trabajo volverán a entrenar con Reserva en la medida en que se sumen refuerzos. De hecho, por estas horas firmará contrato profesional Lautaro Napolitano pero seguirá entrenando a las órdenes de Ariel Pereyra en el selectivo albiazul. La idea de la dirigencia es que Zaniratto trabaje con menor cantidad de jugadores y los refuerzos lleguen para ser titulares y marcar diferencia, manejando un presupuesto similar al del año pasado pero con menos futbolistas bajo contrato.

Ya no son parte de Gimnasia Luis Ingolotti (seguirá su carrera en Atlético Tucumán), Juan Manuel Villalba, Matías Melluso, Nicolás Garayalde (volvió a Vélez), Bautista Merlini, Alejandro Piedrahíta (jugará en CSKA Sofía de Bulgaria), Norberto Briasco) regresó a Boca Juniors) y Jan Carlos Hurtado.

La idea la Zaniratto y la nueva CD es reducir la cantidad de profesionales y sumar juveniles