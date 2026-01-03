Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Fin de ciclo: Lucas Alario fuera de los planes de Domínguez

Fin de ciclo: Lucas Alario fuera de los planes de Domínguez

La Secretaría Técnica del Club le informó al delantero que no será tenido en cuenta por el entrenador para el intenso 2026. Por su parte, el futbolista ya se encuentra buscando un nuevo destino

Fin de ciclo: Lucas Alario fuera de los planes de Domínguez

lucas aario no será tenido en cuenta por estudiantes para el 2026 / edlp

3 de Enero de 2026 | 04:02
A días del inicio de la pretemporada, la secretaría técnica de Estudiantes y el entrenador Eduardo Domínguez comienzan a tomar decisiones de fondo de cara al intenso 2026 que tendrá por delante el Pincha, con múltiples competencias y la necesidad de rearmar el plantel. En ese proceso de depuración y reajuste, uno de los nombres fuertes que tiene el futuro definido es el de Lucas Alario, quien no continuará en el Club.

La determinación fue analizada y consensuada en City Bell, donde se resolvió que el Pipa no siga vistiendo la camiseta albirroja. El delantero santafesino pasó, en cuestión de días, de ser el héroe de San Nicolás a quedar fuera de la consideración del cuerpo técnico para el nuevo proyecto. Si bien su 2025 fue irregular y con escaso protagonismo, apareció en el tramo final de la temporada para tener un rol decisivo en el Trofeo de Campeones ante Platense, donde fue clave para coronar de gloria al León con un doblete.

Pese a ese cierre positivo, el balance general no alcanzó para torcer la postura dirigencial ni la del entrenador. La secretaría técnica fue la encargada de comunicarle formalmente la decisión al atacante, quien ya presentía algo. Tal como informó este medio meses atrás, la intención de la institución era prescindir de sus servicios una vez finalizada la temporada.

Los números tampoco jugaron a su favor: Alario convirtió apenas dos goles en 29 partidos, registros muy por debajo de las expectativas que se generaron con su llegada como refuerzo de jerarquía. A esto se suma el elevado contrato que percibe el delantero, un factor clave en la evaluación económica del plantel que busca realizar el club.

Así, la decisión marca un cierre abrupto para un futbolista que llegó con pergaminos, tuvo su momento de gloria, pero nunca logró sostener regularidad ni impacto constante en el funcionamiento del equipo. En Estudiantes consideran que el ciclo está cumplido.

Sin acuerdo para su continuidad, Alario ya se encuentra en la búsqueda de un nuevo destino para cambiar de aire, aunque cabe recordar que mantiene vínculo contractual con el Pincha hasta diciembre de este año, situación que deberá resolverse en las próximas semanas.

Otro caso se está en evaluación es el del marcador central Ramiro Funes Mori, quien tampoco cumplió con las expectativas tras su llegada al Club. Desde el entorno del futbolista sostienen la idea de que se quede en el Pincha a lucharla por un lugar teniendo, a sabiendas del calendario cargado que se le viene a Estudiantes.

 

 

