Dramático relato de Jorge Rial sobre cómo vivió en vivo el terremoto en México

El periodista argentino se encuentra de vacaciones en Ciudad de México y le tocó vivir en primera persona el sismo que sacudió la capital durante la mañana del 1° de enero. A través de sus redes sociales, relató el momento y destacó el orden y la rapidez de los protocolos de evacuación.
Jorge Rial atraviesa unos días de descanso en México tras cerrar un intenso año laboral, pero su estadía se vio atravesada por un hecho inesperado: vivió su primer terremoto. El sismo ocurrió durante la mañana del miércoles 1° de enero y tuvo una magnitud superior a 6 grados, con epicentro en el estado de Guerrero, aunque se sintió con fuerza en la Ciudad de México.
El periodista compartió la experiencia en tiempo real a través de sus historias de Instagram. “Mi primer terremoto en México. 6.6 en Acapulco. Cerca de las 8. Se sintió fuerte. Solo un susto. México terminó de adoptarme”, escribió junto a una imagen tomada en la calle, donde se observaba a vecinos reunidos bajo los árboles tras evacuar los edificios.
En otra publicación, Rial se mostró sorprendido por la reacción de la sociedad mexicana ante este tipo de emergencias. “Impresionante el sistema de alarma. El orden de la gente para evacuar. Nadie nervioso. Todos saben qué hacer. Tembló el edificio. Uno sale con lo puesto. Ya pasó. Todo volvió a la normalidad”, relató, destacando la eficacia de los protocolos de prevención y la calma con la que se manejó la situación.
Según informó el Servicio Sismológico Nacional de México, el movimiento telúrico se registró a las 07:58 horas del viernes 2 de enero de 2026, con epicentro en el municipio de San Marcos, Guerrero, a una profundidad de 5 kilómetros. La intensidad del temblor activó la Alerta Sísmica en la Ciudad de México y en varios estados cercanos, como Morelos, Estado de México y Puebla.
Tras el sismo, la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada Molina, informó que se activaron de inmediato los protocolos de Protección Civil y se realizaron recorridos preventivos en las 16 alcaldías para descartar daños estructurales. El terremoto dejó al menos dos personas fallecidas, según reportes oficiales, y provocó momentos de tensión en distintos puntos del país.
Lo que comenzó como unas vacaciones tranquilas terminó convirtiéndose en una experiencia inolvidable para Rial, quien sumó un episodio inesperado a su viaje y expresó su admiración por la organización y la respuesta de la sociedad mexicana ante situaciones de emergencia.
