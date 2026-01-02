VIDEO.- Máxima tensión por el caso de la nena abusada en La Plata: vecinos enardecidos en la casa de un acusado
VIDEO.- Máxima tensión por el caso de la nena abusada en La Plata: vecinos enardecidos en la casa de un acusado
El Banco Central investiga a la AFA por presuntas maniobras cambiarias por unos US$ 240 millones
Hay zonas de La Plata que llevan casi una semana sin agua: hartos, los vecinos salen a la calle a protestar
Cayeron "Los Berracos" en La Plata: escruches violentos, antecedentes pesados y pasos por cárceles
Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2
Voraz incendio en La Plata: la casa de un acumulador, otras dos viviendas en riesgo y ardua tarea de bomberos
Conmoción: hallaron sin vida a un agente del Servicio Penitenciario en La Plata
Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo
¡La rompió en el karaoke! Morena, la sobrina de Lionel Messi, cantando en el festejo familiar de Año Nuevo
Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia
Quema de muñecos en La Plata: se conocieron los tres momos ganadores
Allanaron el domicilio de un dirigente de la Coalición Cívica; denuncian maniobra “mafiosa”
VIDEO. La odisea de los vecinos de La Plata para pasar Año Nuevo sin luz
“Imposible tener un momento de lujuria”: el deseo sexual de Noelia Marzol
¡Atención! Corte total de agua en la Región: a qué zonas afecta y hasta cuándo estarán sin servicio
El ring raje pasó de moda: "El timbre de la 14", la revolución en Berisso que se viralizó en todo el mundo
Las máquinas se pelean: choques entre Inteligencias Artificiales obligan a trabajar a los humanos
Filtración explosiva: miles de documentos secretos dejaron al desnudo la maquinaria de abuso de Putin contra su propio ejército
El Cromañón suizo: cuando una noche de fiesta se convirtió en pesadilla
VIDEO.- Denuncian salvaje usurpación a una familia en La Plata: golpes, tiros, amenazas y hasta les queman el auto
Llega la primera Super Luna de 2026: el calendario completo del año
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Competencias, responsabilidades y polémicas: el Gobierno oficializó la reforma de la SIDE y explicó los cambios
Investigan la transferencia de 109 millones de dólares de la empresa de Faroni a un broker de Uruguay
VIDEO.- ¡Explotó el verano! La Terminal de La Plata, atestada de pasajeros por el éxodo turístico
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Momentos de extrema tensión se vivían ¡durante la noche de este viernes en la localidad platense de Arturo Seguí, donde se registraron graves disturbios frente a la vivienda de uno de los acusados en una causa por presunto abuso sexual contra una nena de 5 años. Vecinos y familiares de la víctima se concentraron en el lugar mientras la Policía Bonaerense realizaba un operativo de pericias, en un clima de fuerte conmoción social.
El episodio ocurrió en la zona de 165 entre 416 y 417, donde personas enardecidas incendiaron un automóvil y se produjeron cruces con efectivos policiales que intentaban contener la situación. En medio del operativo se escucharon disparos de balas de goma, lo que generó pánico entre los vecinos y obligó a reforzar la presencia policial para evitar que los incidentes escalaran.
La intervención policial se dio en paralelo con tareas judiciales en el domicilio de uno de los sospechosos, en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia. Fuentes oficiales indicaron que el objetivo del operativo fue resguardar el lugar y garantizar la realización de pericias clave para la causa.
El trasfondo de los disturbios está vinculado a un aberrante y estremecedor caso de presunto abuso sexual contra una nena de 5 años, hecho que habría ocurrido durante la tarde del martes 31 de diciembre y que generó una profunda conmoción en Arturo Seguí y en toda la región.
Como publicó EL DIA, por el episodio fueron demoradas dos personas, una mayor y otra menor de edad, quienes quedaron señaladas como sospechosas de haber participado en un grave ataque sexual contra la menor. Ambos fueron puestos a disposición de la Justicia y enfrentan una imputación preliminar por abuso sexual agravado, aunque su situación procesal aún se encuentra bajo análisis.
Tras la denuncia, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños de La Plata, donde permanece bajo atención médica especializada. Allí se realizaron las primeras evaluaciones clínicas y forenses, cuyos informes serán incorporados como pruebas centrales en el expediente.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza, con intervención del Juzgado de Garantías N° 2 y del Juzgado de Garantías del Joven N° 1, debido a que uno de los sospechosos es menor de edad. Desde el ámbito judicial remarcaron que todas las actuaciones se desarrollan bajo un estricto resguardo de la identidad de la víctima y bajo el principio de presunción de inocencia.
En paralelo, el caso tuvo un fuerte impacto en redes sociales. En las últimas horas se viralizó una publicación en Facebook realizada por un presunto familiar de la nena, en la que se difundió la imagen de uno de los acusados acompañada de insultos, amenazas y pedidos de castigo, lo que habría contribuido a elevar la tensión en el barrio.
Fuentes judiciales advirtieron que este tipo de exposiciones públicas pueden entorpecer el proceso penal y señalaron que el contenido difundido en redes también será analizado en el marco de la causa. El avance del expediente dependerá ahora de los resultados de las pericias médicas, declaraciones testimoniales y otras medidas probatorias que se encuentran en curso.
Mientras tanto, la posibilidad de que el sospechoso menor de edad recupere la libertad bajo medidas alternativas genera preocupación entre los vecinos, en un contexto de profundo dolor y conmoción social en Arturo Seguí.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí