VIDEO.- Máxima tensión por el caso de la nena abusada en La Plata: vecinos enardecidos en la casa de un acusado

Momentos de extrema tensión se vivían ¡durante la noche de este viernes en la localidad platense de Arturo Seguí, donde se registraron graves disturbios frente a la vivienda de uno de los acusados en una causa por presunto abuso sexual contra una nena de 5 años . Vecinos y familiares de la víctima se concentraron en el lugar mientras la Policía Bonaerense realizaba un operativo de pericias, en un clima de fuerte conmoción social.

El episodio ocurrió en la zona de 165 entre 416 y 417, donde personas enardecidas incendiaron un automóvil y se produjeron cruces con efectivos policiales que intentaban contener la situación. En medio del operativo se escucharon disparos de balas de goma, lo que generó pánico entre los vecinos y obligó a reforzar la presencia policial para evitar que los incidentes escalaran.

La intervención policial se dio en paralelo con tareas judiciales en el domicilio de uno de los sospechosos, en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia. Fuentes oficiales indicaron que el objetivo del operativo fue resguardar el lugar y garantizar la realización de pericias clave para la causa.

El trasfondo de los disturbios está vinculado a un aberrante y estremecedor caso de presunto abuso sexual contra una nena de 5 años, hecho que habría ocurrido durante la tarde del martes 31 de diciembre y que generó una profunda conmoción en Arturo Seguí y en toda la región.

Como publicó EL DIA, por el episodio fueron demoradas dos personas, una mayor y otra menor de edad, quienes quedaron señaladas como sospechosas de haber participado en un grave ataque sexual contra la menor. Ambos fueron puestos a disposición de la Justicia y enfrentan una imputación preliminar por abuso sexual agravado, aunque su situación procesal aún se encuentra bajo análisis.

Tras la denuncia, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños de La Plata, donde permanece bajo atención médica especializada. Allí se realizaron las primeras evaluaciones clínicas y forenses, cuyos informes serán incorporados como pruebas centrales en el expediente.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza, con intervención del Juzgado de Garantías N° 2 y del Juzgado de Garantías del Joven N° 1, debido a que uno de los sospechosos es menor de edad. Desde el ámbito judicial remarcaron que todas las actuaciones se desarrollan bajo un estricto resguardo de la identidad de la víctima y bajo el principio de presunción de inocencia.

En paralelo, el caso tuvo un fuerte impacto en redes sociales. En las últimas horas se viralizó una publicación en Facebook realizada por un presunto familiar de la nena, en la que se difundió la imagen de uno de los acusados acompañada de insultos, amenazas y pedidos de castigo, lo que habría contribuido a elevar la tensión en el barrio.

Fuentes judiciales advirtieron que este tipo de exposiciones públicas pueden entorpecer el proceso penal y señalaron que el contenido difundido en redes también será analizado en el marco de la causa. El avance del expediente dependerá ahora de los resultados de las pericias médicas, declaraciones testimoniales y otras medidas probatorias que se encuentran en curso.

Mientras tanto, la posibilidad de que el sospechoso menor de edad recupere la libertad bajo medidas alternativas genera preocupación entre los vecinos, en un contexto de profundo dolor y conmoción social en Arturo Seguí.