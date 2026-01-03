Habló Trump: "Vamos a gobernar Venezuela hasta una transición ordenada, estamos preparados para un segundo ataque"
Habló Trump: "Vamos a gobernar Venezuela hasta una transición ordenada, estamos preparados para un segundo ataque"
En La Plata, habrá movilizaciones tras la detención de Maduro
Maduro, esposado: se conoció la primera foto tras su captura en Venezuela
Noche de furia en A. Seguí: hubo diez detenidos y dos policías heridos tras incidentes por el caso de abuso sexual
VIDEO.- Otro barrio de La Plata en alerta por un nuevo incendio en una cantera
Impacto energético: qué pasará con el precio del petróleo tras la caída de Maduro
ABSA convoca audiencia pública en La Plata para avanzar sobre un aumento de hasta 40% en la tarifa del agua
Polémica por la votación de los muñecos en La Plata: grupos denuncian falta de transparencia
En La Plata, el sorteo del 0 KM vuelve a su lugar histórico: la esquina de 12 y 60
Atención Triperos: arrancó la renovación de abonos de las plateas Favaloro y Basile
Sigue el éxodo hacia la Costa con más de 2290 autos por hora en la ruta 2
La Plata lideró los casos de hantavirus en la provincia durante 2025
¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA
“Yo estoy soltera”: el picante reencuentro entre Zaira Nara y Bauleti, entre reproches y flores
Dramático relato de Jorge Rial sobre cómo vivió en vivo el terremoto en México
A toda velocidad, una Ford Ranger chocó en La Plata y escapó: buscan al conductor
El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo
Fin de semana con mañanas frescas: cómo sigue el tiempo este primer sábado del 2026 en La Plata
VIDEO. No hay agua a la vista... crece la problemática en la Ciudad
Incendio en un baldío generó preocupación entre vecinos de Arturo Seguí
Entre los muñecos ganadores, destacan al grupo de la polémica
Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La captura del mandatario venezolano abre un interrogante sobre los 303.000 millones de barriles de crudo del país.
Escuchar esta nota
La operación militar de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro no solo ha sacudido el tablero político, sino que pone en el centro de la escena a la mayor reserva probada de petróleo del mundo. Venezuela posee aproximadamente una quinta parte de las reservas globales, un volumen que, según expertos internacionales, será determinante para la estabilización económica del país y el suministro de crudo pesado en la región.
A pesar de la magnitud del evento, especialistas como Phil Flynn de Price Futures Group, citado por CNN, señalan que el impacto inmediato en los precios de la gasolina podría ser limitado.
Actualmente, Venezuela produce cerca de 1,1 millones de barriles diarios, apenas el 0,8% de la producción global, una cifra drásticamente inferior a los 3,5 millones que bombeaba antes del régimen socialista.
Esta baja incidencia real en el mercado actual, sumada a un escenario de exceso de oferta global previsto para 2026, actuaría como un amortiguador ante un posible shock de precios.
El mercado de futuros de crudo abrirá este domingo a las 20:00 (hora local), y se espera que la reunión de la OPEP —también programada para mañana— defina si el cartel intervendrá para estabilizar las cotizaciones.
Mientras tanto, las refinerías estadounidenses, diseñadas específicamente para procesar el crudo pesado venezolano, observan con expectativa la posibilidad de un cambio de rumbo político que permita el regreso de las inversiones internacionales para reconstruir una industria que, tras décadas de desinversión, opera a un tercio de su capacidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí