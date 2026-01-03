Incendio en un baldío generó preocupación entre vecinos de Arturo Seguí

Un incendio de campo encendió las alarmas este sábado en la localidad de Arturo Seguí, luego de que un terreno baldío ubicado en la intersección de las calles 154 y 410 se viera afectado por un foco ígneo que avanzó rápidamente y obligó a la intervención de los Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí.

El siniestro se habría iniciado a partir de una quema de ramas, y debido a las condiciones de sequedad del terreno, las llamas se propagaron con rapidez, generando momentos de tensión entre los vecinos del lugar. El fuego llegó a rozar el cerco perimetral de una vivienda cercana, lo que incrementó la preocupación por una posible afectación mayor.

Gracias al rápido accionar de una dotación de bomberos y la colaboración de algunos vecinos, el incendio pudo ser controlado y extinguido en aproximadamente 20 minutos, evitando que se extendiera hacia otras propiedades.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni daños materiales de consideración, aunque el episodio volvió a poner en foco los riesgos de realizar quemas en espacios abiertos, especialmente en jornadas con altas temperaturas y vegetación seca.