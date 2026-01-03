En La Plata, el sorteo del 0 KM vuelve a su lugar histórico: la esquina de 12 y 60

Habló Trump: "Vamos a gobernar Venezuela hasta una transición ordenada, estamos preparados para un segundo ataque"
La Asociación Amigos de Calle 12 y Adyacencias (AAC12) anunció que el tradicional sorteo de un automóvil cero kilómetro, previsto para el próximo 5 de enero a las 21 hs., se realizará finalmente en la histórica esquina de 12 y 60, atendiendo al pedido de comerciantes y público en general.
La decisión marca el regreso de una de las tradiciones más queridas de la ciudad, que luego de 20 años sin realizarse vuelve, y en su escenario original. El evento, que contará con música, transmisión especial de una radio local y la presencia de vecinos y familias, reafirma la identidad comunitaria que distingue al Centro Comercial de Calle 12.
El presidente de la Asociación, Martín Ranea, destacó la magnitud de la convocatoria y el impacto positivo de la iniciativa: “Hemos distribuido más de 130.000 bonos entre visitantes del Centro Comercial de Calle 12”, señaló Ranea.
Agregó que “desde el lanzamiento del sorteo, el 13 de diciembre pasado, la cantidad de visitas creció exponencialmente gracias a la distribución de bonos entre compradores y transeúntes. Estas acciones nos permiten aumentar la afluencia de público, pero sobre todo recuperar una tradición que une a vecinos, comerciantes y familias en un mismo abrazo de identidad y pertenencia.”
Ranea subrayó además el compromiso de los asociados y el respaldo de empresas y comercios que auspiciaron la realización del evento: “Estamos muy felices y satisfechos con la colaboración mostrada. Hace 20 años que no se realizaba y hoy podemos decir que hemos retomado esta tradición regional con un éxito total.”
Detalles del evento
• Fecha y hora: 5 de enero, 21 hs.
• Lugar: Esquina de 12 y 60.
• Recepción de bonos: hasta las 18 hs. del mismo día, en las 11 urnas distribuidas a lo largo de Calle 12.
• Transmisión especial: una radio local acompañará la jornada con conducción en vivo.
📌 La AAC12 invita a toda la comunidad a participar de este regreso histórico, que reafirma la fuerza de la tradición y el compromiso de sus instituciones con la vida cultural y comercial de la ciudad.
