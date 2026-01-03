Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Marcas y Tendencias

En La Plata, el sorteo del 0 KM vuelve a su lugar histórico: la esquina de 12 y 60

ESPACIO PATROCINADO

En La Plata, el sorteo del 0 KM vuelve a su lugar histórico: la esquina de 12 y 60
3 de Enero de 2026 | 14:00

Escuchar esta nota

La Asociación Amigos de Calle 12 y Adyacencias (AAC12) anunció que el tradicional sorteo de un automóvil cero kilómetro, previsto para el próximo 5 de enero a las 21 hs., se realizará finalmente en la histórica esquina de 12 y 60, atendiendo al pedido de comerciantes y público en general.

La decisión marca el regreso de una de las tradiciones más queridas de la ciudad, que luego de 20 años sin realizarse vuelve, y en su escenario original. El evento, que contará con música, transmisión especial de una radio local y la presencia de vecinos y familias, reafirma la identidad comunitaria que distingue al Centro Comercial de Calle 12.

El presidente de la Asociación, Martín Ranea, destacó la magnitud de la convocatoria y el impacto positivo de la iniciativa:  “Hemos distribuido más de 130.000 bonos entre visitantes del Centro Comercial de Calle 12”, señaló Ranea.

Agregó que “desde el lanzamiento del sorteo, el 13 de diciembre pasado, la cantidad de visitas creció exponencialmente gracias a la distribución de bonos entre compradores y transeúntes. Estas acciones nos permiten aumentar la afluencia de público, pero sobre todo recuperar una tradición que une a vecinos, comerciantes y familias en un mismo abrazo de identidad y pertenencia.”

Ranea subrayó además el compromiso de los asociados y el respaldo de empresas y comercios que auspiciaron la realización del evento: “Estamos muy felices y satisfechos con la colaboración mostrada. Hace 20 años que no se realizaba y hoy podemos decir que hemos retomado esta tradición regional con un éxito total.”

Detalles del evento

• Fecha y hora: 5 de enero, 21 hs.

• Lugar: Esquina de 12 y 60.

• Recepción de bonos: hasta las 18 hs. del mismo día, en las 11 urnas distribuidas a lo largo de Calle 12.

• Transmisión especial: una radio local acompañará la jornada con conducción en vivo.

📌 La AAC12 invita a toda la comunidad a participar de este regreso histórico, que reafirma la fuerza de la tradición y el compromiso de sus instituciones con la vida cultural y comercial de la ciudad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

Entre los muñecos ganadores, destacan al grupo de la polémica

Trump anunció la captura de Nicolás Maduro y su salida de Venezuela tras una noche de bombardeos en Caracas

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2

VIDEO.- Misiles de EEUU impactaron en Caracas en plena madrugada en medio del operativo para atrapar a Nicolás Maduro

Fin de ciclo: Lucas Alario fuera de los planes de Domínguez

¿Qué pasa ahora con Venezuela?

Noche de furia en A. Seguí: hubo diez detenidos y dos policías heridos tras incidentes por el caso de abuso sexual

Venezuela, energía e inflación: por qué un cambio político puede impactar en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla