Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General

Los números de la suerte del domingo 4 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del domingo 4 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
4 de Enero de 2026 | 00:01
Edición impresa

Escuchar esta nota

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

LE PUEDE INTERESAR

Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del sábado 3 de diciembre de 2026, según el signo del zodíaco

SUERTE NUMERICA: 27-56-89. Tome garantías sólidas para las asociaciones o participación de bienes. Puede tener contratiempos en los sentimientos. Los celos no tienen ningún asidero.

 

ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 14-50-13. La suerte comercial le acompaña. Aunque corre riesgos, el panorama es ideal para el amor. Nuevas amistades. Se aclaran asuntos personales. Buen día para hacer cambios en el hogar.

 

TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 13-50-11. Será necesario acelerar trámites para concluir trabajos o proyectos. Se prevén encuentros interesantes con alguien. Renacen esperanzas. Intermediarios. Buen día para el azar.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 34-19-00. Los problemas económicos tenderán a solucionarse. Luego de ciertos altibajos, llega el momento ideal. Optimismo en acciones. Ganancias inesperadas le alegran. Sea prudente.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 167-89-03. Nada debe firmar durante el día, ni dar su palabra para un negocio. Reconciliación con una persona querida. Celos que crean problemas. Salud regular. Tenga prudencia con automotores.

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 67-89-03. Excelente día en cuanto a finanzas. Trámites y negocios se aceleran y también llegan a una contestación. Jornada agradable para sus empresas. Paz con amigo.

 

VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 24-08-71. Las ganancias y especulaciones a largo plazo tienen oportunidades. Su valor e intuición le permiten seguir adelante en el amor. Aproveche el día para salir de compras.

 

LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 50-07-81. Las exigencias y apresuramientos en sus tareas tienen disconformidad en usted. Celos en el amor... No acepte los consejos de las personas envidiosas.

 

ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 19-02-35. Ventajosa transacción comercial. La cooperación le tiene disconforme. Actitudes cerebrales en el amor. Tendrá una recompensa por la labor que está cumpliendo.

 

SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 17-27-46. Inversiones, cambio de ramo, de firma o de lugar deben esperar. En amor: peligro de juzgar erróneamente. Renacen las esperanzas que ya creía perdidas.

 

ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 32-44-57. Sus dificultades laborales serán superadas gracias a un trabajo bien hecho. Las crisis sentimentales llegan a exasperarlo. No tome responsabilidades que no podrá cumplir.

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 20-14-58. Persona muy influyente contribuye a facilitar importante puesto. Sea sincero en amor como en familia. Hoy es un día especial para tener momentos de felicidad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. En modo “piraña”: cuatro motochorros y asaltaron a dos adolescentes en La Plata

Jornada crítica por incendios en La Plata: tres focos de fuego pusieron en alerta a distintos barrios

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

Noche de furia en A. Seguí: hubo diez detenidos y dos policías heridos tras incidentes por el caso de abuso sexual
+ Leidas

VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara

VIDEO. Río de la Plata: la crecida llegó al Camino Negro

Machado llamó a “tomar el poder” y Trump dijo que ella no tiene apoyo

Cómo la CIA se infiltró en el entorno de Maduro

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina

Tras los cortes de agua, vendrán más aumentos

La Plata, la ciudad con más casos de hantavirus

Rutas congestionadas hacia la Costa en el primer finde de enero
Últimas noticias de Información General

Intentos de suicidio: alerta por un flagelo que crece

VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara

Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”

Los números de la suerte del sábado 3 de diciembre de 2026, según el signo del zodíaco
Espectáculos
Estilo BB: Brigitte Bardot y sus marcas en la moda
Hollywood en shock: ¿El hijo de John Travolta es bisnieto de Elvis Presley?
El arte de amar: “Bridgerton” y la fórmula que enamoró al mundo
“El divorcio del año”: lo nuevo de Muscari llegó a la cartelera porteña
Guía de cines
Deportes
Los desafíos de 2026 - Gimnasia
Los desafíos de 2026 - Estudiantes
La cara menos visible de la pretemporada de Boca
Racing rompe el mercado con la llegada de Carboni
River ajusta motores en San Martín antes de los amistosos en Uruguay
Policiales
VIDEO. La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo
Dos jubiladas víctimas de estafas disfrazadas de supuestos beneficios
Ladrones atacaron un lugar que asiste a menores
VIDEO. En modo “piraña”, una banda de ladrones asaltó a dos adolescentes
Cayó en Ezeiza con 17 kilos de marihuana
La Ciudad
Bailes, abrazos y festejos de un grupo de venezolanos en La Plata
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. Nueva alarma vecinal por tres focos de incendios en la Ciudad
Casaquintas, del sur accesible al norte más consolidado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla